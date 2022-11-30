79.6萬劑BA.5疫苗30日晚間抵台 效期至112年5月10日

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（中央社記者陳婕翎台北30日電）79.6萬劑莫德納次世代BA.5雙價疫苗將於今天晚間抵台，效期至明年5月10日。指揮中心發言人莊人祥說，加上今天到貨數量，國內約還有190萬劑BA.5疫苗，BA.1疫苗則剩餘97萬劑。

莊人祥接受媒體聯訪時表示，今年採購第3批莫德納次世代BA.5雙價疫苗79.6萬劑，將於晚間抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供民眾接種追加劑使用。

指揮中心配合BA.5疫苗第2批預計12月2日起配送，屆時將安排12歲至17歲、6歲至11歲校園接種BA.5疫苗。莊人祥說，國內BA.5疫苗加上今天到貨數量還有約190萬劑、BA.1疫苗則有97萬劑，未來會視施打情況進行後續配發，不會僅因為完成檢驗封緘，就立刻發送。

據中央流行疫情指揮中心統計，迄今次世代雙價疫苗共511.31萬劑到貨，分別為BA.1雙價疫苗299.99萬劑及BA.5雙價疫苗211.32萬劑。

莫德納BA.1次世代雙價疫苗及BA.5次世代雙價疫苗，分別在9月24日及11月18日陸續開打，據指揮中心統計，昨天莫德納次世代疫苗總共接種2萬632人次，其中BA.1雙價疫苗接種941劑；BA.5雙價疫苗接種1萬9691劑。

接種疫苗是預防重症、死亡風險重要方法，也是恢復正常生活關鍵之一，昨天COVID-19疫苗共接種2萬5144人次，截至目前為止累計接種人口涵蓋率第1劑94%、第2劑88.6%、追加劑接種率74.2%、第2次追加劑接種率 17.5%。（編輯：管中維）1111130