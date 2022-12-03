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南投60多歲男打AZ疫苗後腦梗塞 獲救濟金200萬

2022/12/3 15:06（12/3 15:27 更新）
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南投縣一名60多歲李姓男子接種AZ疫苗後，發生腦梗塞及嗜伊紅性白血球增多症，核予新台幣200萬元救濟金。圖為醫護人員準備施打AZ疫苗。（中央社檔案照片）
南投縣一名60多歲李姓男子接種AZ疫苗後，發生腦梗塞及嗜伊紅性白血球增多症，核予新台幣200萬元救濟金。圖為醫護人員準備施打AZ疫苗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤台北3日電）衛福部預防接種受害救濟審議小組公布最新結果，南投縣一名60多歲李姓男子接種AZ疫苗後，發生腦梗塞及嗜伊紅性白血球增多症，核予新台幣200萬元救濟金。

根據最新公布衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）第191次會議紀錄，共審議90案，6案核予救濟，其中5案接種AZ疫苗，分別核予2萬到200萬元不等；卡介苗1案，金額為2萬5000元。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天接受媒體聯訪表示，這次核予200萬元救濟金個案，為南投縣60多歲李姓男子，根據審議小組會議紀錄，個案於接種疫苗26天後，出現肢體無力、口齒不清等症狀。

經醫師診斷為腦梗塞及嗜伊紅性白血球增多症，嗜伊紅性白血球增多症為血管栓塞的高危險群，VICP審議結果為「無法確定與接種疫苗關聯性」，依規定核予救濟金200萬元。（編輯：陳政偉）1111203

#莊人祥
#南投縣
#腦梗塞
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