染疫高風險對象增列氣喘 放寬使用口服、抗體藥

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（中央社記者陳婕翎台北29日電）中央流行疫情指揮中心經專家會商決定，調整COVID-19公費藥物給藥對象及條件，即日起，醫師可處方口服抗病毒藥給染疫氣喘病患，重症高風險的第二線藥物納入單株抗體Evusheld。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午接受媒體聯訪表示，根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）最新統合分析結果顯示，氣喘是增加COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者惡化重症高風險因子，因此經專家會議決定，即起新增「氣喘」為第14類重症風險因子。

另外，國內治療COVID-19藥物也增加原本是預防用途的單株抗體Evusheld，羅一鈞說明，根據11月最新研究結果，食藥署核准單株抗體Evusheld作為治療用途，經專家會議討論，決議將單株抗體治療做為第二線使用。

羅一鈞表示，符合重症風險因子14類確診者優先選用口服抗病毒藥物倍拉維（paxlovid）或瑞德西韋，若上述藥物都不適用，才擇一給予口服抗病毒藥物莫納皮拉韋（Molnupiravir）或肌肉注射藥物單株抗體Evusheld。

但羅一鈞提醒，單株抗體Evusheld要注意變異株類型，因為特定變異株感染者使用Evusheld效果不佳，包含感染Omicron新興變異株BQ.1、BF.7、XBB、BA.4.6，但對BA.1、BA.2、BA.4、BA.5、BA2.75仍然有效，國內未流行影響療效的4種變異株，使用Evusheld不成問題。

羅一鈞表示，即使單株抗體Evusheld有預防重症效果，但臨床試驗顯示僅有5成，仍不及有8至9成預防重症效果的倍拉維，所以才會列為第二線使用。國內Evusheld採購1萬劑，全數到貨、驗收完畢，已使用583劑，剩餘9417劑，使用方法為1人須打2劑換算，大約還有4000多人份可使用。（編輯：陳清芳）1111129