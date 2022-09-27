Omicron抗體藥物遭指要價上億 莊人祥：沒有買貴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

指揮中心發言人莊人祥27日強調，Evusheld單株抗體藥物沒有買貴，媒體報導的數字是錯誤的。（圖取自Evusheld網頁evusheld.com）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北27日電）外界質疑COVID-19預防用Evusheld單株抗體藥物要價上億元，疫情指揮中心發言人莊人祥今天以保密合約為由，未說明實際採購價，但強調沒有買貴，媒體報導的數字是錯的。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，為提供國內具高重症及死亡風險的免疫低下族群更完善保護，衛生福利部疾病管制署採購1萬劑Evusheld單株抗體，首批1728劑於9月6日抵台，目前已有164人使用。

有媒體報導，這款新藥每1人份（共2針）要價新台幣10萬元，據了解採購金額恐達5億，限5000人用。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在COVID-19疫情記者會中表示，媒體所報導數字是錯的，總共採購1萬劑，已到貨1728劑，目前有164人使用。

莊人祥說，Evusheld是預防性單株抗體，為目前對Omicron BA.2、BA.2.12.1、BA.4及BA.5具療效之單株抗體組合之一，由於部分免疫低下族群即使確診或打疫苗，體內都沒有辦法產生抗體，所以需要這樣的藥物來加以保護。

莊人祥重申經參考國外，「沒有買貴的現象」，因屬於保密合約，無法透露實際採購價格；媒體報導的數字無論如何都是錯的。（編輯：陳政偉）1110927