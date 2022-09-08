Omicron抗體藥物首批1728劑 供免疫低下族群使用

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（中央社記者沈佩瑤台北8日電）指揮中心今天表示，為提供國內具高重症及死亡風險的免疫低下族群更完善保護，衛生福利部疾病管制署採購1萬劑Evusheld單株抗體，首批1728劑已於9月6日晚間抵台，即起配送。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝下午在疫情記者會中宣布，為降低COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對國內醫療量能衝擊，已採購1萬劑Evusheld單株抗體，提供國內具高重症及死亡風險的免疫低下族群使用。

王必勝表示，第一批1728劑已於9月6日晚間抵台，今天起配送，將配置在醫學中心、區域醫院存放，經醫師評估效益和風險，給予有條件個案使用。

指揮中心指出，Evusheld為預防性單株抗體，為目前對Omicron BA.2、BA.2.12.1、BA.4及BA.5具療效的單株抗體組合之一，可用於暴露前預防，已取得美、法、英、澳及歐盟等多國緊急使用授權（EUA），提供給無法接種疫苗或免疫功能低下的族群施打，以降低其染疫風險。

疾管署已將其納入新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）感染臨床處置指引的建議藥物，規劃配置於收治實體器官移植、血液幹細胞移植或CAR-T治療，具有效重大傷病卡的嚴重先天性免疫不全病患所在醫學中心及部分區域醫院存放，經醫師評估用藥效益與風險並充分告知個案後，給予符合條件個案使用。

指揮中心呼籲，按時接種COVID-19疫苗接種，仍是最具效益傳染病預防介入措施，Evusheld不能取代疫苗接種，將持續密切關注國際COVID-19藥物的研發使用情形，及國內疫情防治需要，諮詢專家意見，評估採購儲備，以維護國人健康。

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莫德納嬰幼兒疫苗昨天共接種2066人，第1劑793人，第2劑1273人；輝瑞第1劑4002人次。嬰幼兒第1劑涵蓋率31.8%、第2劑4%。

昨天COVID-19疫苗接種4萬1542人次，截至目前為止累計接種6102萬7668人次；疫苗接種人口涵蓋率第1劑93.1%、第2劑87%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率72.5%，第2次追加劑接種率9.8%。另外，與嬰幼兒同為脆弱族群的65歲以上長者第2次追加劑疫苗接種率為34.9%。（編輯：陳政偉）1110908