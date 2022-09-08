中秋烤肉聚會 王必勝籲未打疫苗長者幼兒別參加

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指揮中心8日提醒，未打疫苗長者、幼兒不建議參加中秋烤肉聚會。（中央社檔案照片）

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（中央社記者沈佩瑤台北8日電）中秋節3天連假明天起展開，烤肉聚會活動受歡迎，指揮中心指揮官王必勝今天提醒，入境居家檢疫者、確診者及其同住親友都不能參加，至於未打疫苗長者、幼兒，也不建議參加烤肉。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，國內今天新增3萬4846例本土個案。中秋連假明天至11日登場，外界擔憂連假後疫情恐上揚。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天下午在疫情記者會中提醒，參加中秋、連假等聚會活動時，務必遵守防疫規定，包括勤洗手、戴口罩、與不特定人士保持社交距離等，居家檢疫者、確診者及其同住親友都不能參加，至於未打疫苗長者、幼兒也不建議參加烤肉。

王必勝表示，根據之前推估，這一波疫情高峰會落在9月中下旬、大約9月20日附近，至於最高峰單日個案數，推估3萬到6萬例都有可能。

目前每週入境人數總量上限為5萬人，由於國內大學陸續開學，教育部今天表示，境外生可採外加名額入境。王必勝說，由於境外生都會在短期間內入境，指揮中心將配合辦理，但目前尚未達到5萬人上限，還沒使用到外加名額。

台大兒童醫院小兒部主治醫師、指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎上午接受電台專訪時表示，他認為入境檢疫3+4可解除。

王必勝說，入境檢疫3+4調整成0+7是明確方向，只是實施的時機，但還是要看BA.5這一波疫情，目前仍持續上升中，如果能到高點、趨勢轉下，就是可以考慮開放的時程。（編輯：管中維）1110908