颱風梅花路徑稍往西 11日起北台降雨明顯

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中央氣象局8日表示，颱風梅花的預測路徑有稍微往西偏一點，預計11日起至13日比較靠近台灣，北台降雨跟雲量也會比較多，發布海警機率仍不高。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

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（中央社記者余曉涵台北8日電）中央氣象局今天表示，颱風梅花的預測路徑有稍微往西偏一點，但離台灣最近仍落在12日前後，預計11日起至13日比較靠近台灣，北台降雨跟雲量也會比較多，發布海警機率仍不高。

中央氣象局預報員黃恩鴻接受媒體訪問表示，根據最新預測颱風梅花的路徑將會比原先預期往西偏一點，離台灣最近的時間點仍落在12日前後，預計11日到13日梅花將以中度颱風之姿靠近台灣，屆時北台灣的降雨及雲量也會比較多。

黃恩鴻指出，由於梅花的暴風圈較小，現在的海警機率並不高，主要還是要看對北台灣的降雨多寡，但不會像颱風軒嵐諾一樣，帶來這麼大的降雨量。

未來一週天氣方面，黃恩鴻說，這幾天天氣類似，要注意午後短暫陣雨，不過明後天的水氣較少，11日後到14日各地水氣增多，北風增強，北部東半部有局部短暫陣雨，中南部影響較少。

溫度方面，黃恩鴻表示，中部以北的清晨局部低溫在攝氏20度上下，感受上是比較涼。（編輯：陳政偉）1110908