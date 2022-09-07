颱風梅花最快晚間成颱 新竹以南中秋賞月機會高

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氣象局表示，10日晚間起北部、東半部會有局部短暫陣雨；預估新竹以南地區中秋賞月的機會較高。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北7日電）氣象局今天表示，在菲律賓東方海面的熱帶低壓將往琉球方向移動，預估最快今晚或明天會增強為輕颱「梅花」；10日晚間起北部、東半部會有局部短暫陣雨；預估新竹以南地區中秋賞月的機會較高。

中央氣象局預報員趙竑告訴中央社記者，目前在菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，未來將往琉球海面移動，就現在的資料來看，預估10日最近台灣，之後有可能會往東海方向移動；目前預估今晚至明天有機會升格為今年第12號颱風「梅花」，未來強度約達輕颱上限或中颱。

至於中秋是否還能賞月，趙竑表示，目前預估新竹以南晚間看見月亮的機會仍然較高；大台北、桃園地區可能會呈現雲遮月的型態；基隆北海岸、東北部則可能出現較厚的雲層，想要賞月要碰運氣。

趙竑指出，今天水氣稍多，各地午後降雨明顯，可能入夜後部分地區還會有降雨的情況；明天環境風偏東北風，水氣較少，基隆北海岸、東北部會有零星飄雨，清晨南部也會有零星短暫雨，午後中南部局部雷陣雨；這樣的天氣型態預估會持續至10日白天。

趙竑說提到，10日晚間起因熱帶低壓或颱風逐漸靠近，東北風帶來的水氣增加，北部、東半部會有局部短暫陣雨，雨區稍微擴大；另外，10日晚間至11日基隆北海岸、東半部可能會有長浪發生。

趙竑進一步說明，目前預估10日晚間起至14日北部及東半部地區都是局部短暫陣雨的天氣，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

趙竑說，由於熱帶低壓所處的環境仍有很多不確定性，國際間預測其路徑也有很大分歧，10日之後的不確定性高，其中一個主因是取決於日本東方太平洋高壓的強弱，若高壓偏強，熱帶低壓或颱風沿高壓邊緣移動就會靠台灣近一點，反之則會由琉球海面北轉往東海方向前進。

趙竑表示，目前在這個熱帶低壓的東北方還有一個低壓正在組織，但現階段結構不佳，未來是否會發展仍需觀察；但由於兩個系統距離遠，不一定有互相影響的機會。（編輯：屈享平）1110907