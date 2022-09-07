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鄭明典：中秋賞月天氣尚可 要關心熱帶系統發展

2022/9/7 08:48（9/7 09:25 更新）
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氣象局長鄭明典表示，目前看中秋節賞月天氣還可以，氣象專家彭啟明則說，中秋連假北部東半部雲量會略多，應是雲伴月或雲遮月。（中央社檔案照片）
氣象局長鄭明典表示，目前看中秋節賞月天氣還可以，氣象專家彭啟明則說，中秋連假北部東半部雲量會略多，應是雲伴月或雲遮月。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北7日電）氣象局長鄭明典今天在臉書表示，目前看中秋節賞月天氣還可以，但要關心一團熱帶系統發展；氣象專家彭啟明說，中秋連假3天天氣尚稱穩定，北部東半部雲量會略多，應是雲伴月或雲遮月。

中央氣象局長鄭明典今天在臉書（Facebook）上分享衛星雨圖，並表示又有一團熱帶雲系發展。

鄭明典指出，中秋節到了，目前看起來賞月天氣還可以，只是多了這團旋轉雲系，稍微要分點心關心一下。

天氣風險管理開發公司總經理彭啟明今天也在臉書表示，的確可能有颱風，並強調9月仍是颱風發展旺季，有颱風是正常的事。

彭啟明說，至少可確認中秋連假3天的天氣尚稱穩定，北部東半部雲量會略多，應是雲伴月或雲遮月。

根據氣象局預報，8日至10日各地大多為多雲到晴，中部以北及東北部天氣早晚稍涼；僅基隆北海岸及東半部地區有零星短暫陣雨，午後中南部地區有局部短暫雷陣雨。

氣象局指出，11日至13日北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。（編輯：陳仁華）1110907

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
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