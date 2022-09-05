北海岸、東半部未來2天防大雨 中秋賞月機會高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北5日電）氣象局今天表示，明天、7日基隆北海岸、東半部及各地山區要留意大雨；8至10日有東北風帶來水氣，北部及東半部零星短暫雨，中秋連假天氣相對較好，西半部賞月機會較東半部高。

中央氣象局預報員林定宜告訴中央社記者，明天、7日台灣附近水氣增加，各地有局部短暫陣雨或雷雨，其中基隆北海岸、東北部地區及其他山區有局部大雨發生。

林定宜說，明天由於雲多有雨，因此各地都稍微降溫，高溫約在攝氏30至33度之間，連日來東半部的高溫也稍微緩和。

林定宜提醒，隨著強颱軒嵐諾北移，沿海的風浪也減弱，今天在彭佳嶼觀測到約2公尺浪高；然而明晚起至7日東北風增強，基隆北海岸、東半部及綠島、蘭嶼沿海可能會有長浪發生。

林定宜提到，預估8至10日仍然以東北風為主，迎風面基隆北海岸、東半部有零星短暫陣雨，午後中南部地區也有局部短暫雷陣雨；11、12日東北風帶來較多水氣，在北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後仍有局部短暫雷陣雨。

林定宜指出，現在資料顯示，在琉球附近海面是一個大低壓區，因此8至10日的水氣主要都是由此而來，至於未來是否會有熱帶系統發展，由於各國模式仍有很大的分歧，須持續觀察。

至於中秋賞月的機會，林定宜說，目前資料顯示，連假期間大致上天氣還算不錯，迎風面東半部可能稍有雲層，西半部整體天氣較東半部好，晚間看到月亮的機會較高。（編輯：管中維）1110905