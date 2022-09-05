軒嵐諾創多項紀錄 鄭明典：2022首個最強等級颱風

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颱風軒嵐諾是今年全球首個最強等級颱風，也刷新台灣首發颱風警報最晚時間。圖為國際太空站太空人8月31日清晨拍下軒嵐諾的畫面。（圖取自NASA地球觀測站網頁earthobservatory.nasa.gov）

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（中央社記者張雄風台北5日電）氣象局長鄭明典今天表示，強颱軒嵐諾是今年全球第一次強度達最強第五級颶風標準的颱風。對台灣而言，軒嵐諾也刷新首發颱風警報最晚的時間，也是1980年後警報期間中颱強颱轉換的唯一颱風。

中央氣象局長鄭明典今天在臉書（Facebook）分享8月31日清晨由國際太空站太空人拍攝的強颱軒嵐諾影像，眼牆雲系非常完整厚實，颱風眼清晰可見。

鄭明典指出，在8月30日軒嵐諾強度達最強的第五級颶風標準（JTWC），這是今年全球第一次出現這個強度等級的颱風。

NASA衛星1日捕捉到的軒嵐諾影像。（圖取自NASA地球觀測站網頁earthobservatory.nasa.gov）

除此之外，根據氣象局資訊，軒嵐諾在台灣也刷新其他紀錄。首先，它是史上最晚的首發颱風警報紀錄，在今年9月2日發布海上颱風警報；過去最晚海警紀錄的是2010年的颱風南修，在當年的8月30日發布海警。

其次，根據氣象局統計，自1980年後，軒嵐諾是唯一一個以強颱之姿接近、由台灣東方海面北上，在發布颱風警報期間減弱為中度颱風後又再度重返強颱的颱風。

氣象局說明，由於觀測方式的演變，因此再更早期的觀測數據可能會有疑義，若就現代化觀測方式來看，大約可以回溯至1980年。

強颱軒嵐諾目前仍在海面上移動中。根據氣象局資訊，軒嵐諾今天上午8時的中心位置在北緯29.8度，東經124.9度，以每小時25公里速度，向北北東進行。中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，瞬間最大陣風每秒63公尺，七級風暴風半徑300公里，十級風暴風半徑100公里。（編輯：陳仁華）1110905