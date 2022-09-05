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強颱來襲北韓水壩洩洪 未回應南韓提前通報要求

2022/9/5 12:19
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（中央社記者廖禹揚首爾5日專電）強颱軒嵐諾北上接近朝鮮半島，南韓軍方表示，掌握到北韓臨津江上游黃江壩（北韓稱禮成江壩）部分水門開放；統一部表示已要求北韓事先通報洩洪，但北韓並未回應。

韓聯社報導，南韓聯合參謀本部今天表示，北韓黃江壩水位目前尚未上升至警戒水準，但已在進行洩洪，可能影響南韓部分居民及部隊安全，軍方正密切關注洩洪狀況及位於南韓境內的臨津江水位變化。

臨津江位於兩韓交界處，流經北韓及南韓，下游匯流至南韓境內的漢江出海口。

南韓軍方認為，北韓是為因應颱風帶來的瞬間強降雨，提前調整黃江壩水位。據北韓中央電視台報導，北韓部分地區4日降下豪雨，降雨量包括平壤141毫米、平城市116.4毫米、元山市131.4毫米、文川市177.6毫米等。

南韓統一部今天上午9時以統一部長名義發送訊息，要求北韓在洩洪前通知南韓，但北韓並未對此具體回應。統一部表示，考量北韓持續拒絕接受與南韓通訊的狀況，因此透過媒體再次公開要求北韓在事前通知洩洪。

南韓統一部6月28日也曾因北韓大雨造成的技術性問題，無法透過兩韓共同聯絡辦公室及軍方管道與北韓聯繫，而公開要求北韓事前通報洩洪，但當時北韓也未回應，之後仍在未通報狀況下進行黃江壩洩洪。

遠離台灣後的颱風軒嵐諾正以時速24公里持續北上，預計在6日凌晨1時左右接近南韓濟州道，當天上午7時左右抵達慶尚南道沿岸，恐為鄰近地區帶來暴雨。

南韓氣象廳推估，軒嵐諾登陸後約在南韓境內停留6小時，之後轉往東部海域。（編輯：陳惠珍）1110905

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