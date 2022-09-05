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鄭明典：颱風軒嵐諾有尾巴巧妙避開台灣 免去過多雨水

2022/9/5 08:38（9/5 08:44 更新）
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氣象局長鄭明典5日指強颱軒嵐諾的「尾巴」已接上西南季風氣流。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
氣象局長鄭明典5日指強颱軒嵐諾的「尾巴」已接上西南季風氣流。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北5日電）氣象局長鄭明典今天在臉書上表示，強颱軒嵐諾「有尾巴」，已接上西南季風的氣流；只是，潮濕的氣流還是巧妙避開台灣本島，沒有接續帶來可能會「過多」的雨水。

中央氣象局長鄭明典今天在臉書（Facebook）上表示，第11號颱風正在穩定加速往北，接近北緯30度，根據雷達回波圖，後面跟著一片紫色區塊像「有尾巴」。

根據氣象局颱風資訊，強颱軒嵐諾今天凌晨2時中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，瞬間最大陣風每秒63公尺，七級風暴風半徑300公里，十級風暴風半徑100公里。

鄭明典指出，颱風更後方的雲系很長，這個颱風其實已經接上了西南季風氣流，只是，潮濕氣流還是巧妙的避開台灣本島，沒有接續帶來可能會「過多」的雨水，科學上只能說，純屬巧合。

氣象局表示，今天為西南風環境，中南部地區仍有局部不定時短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨的天氣；氣溫方面，因颱風遠離氣溫回升，各地高溫大多在攝氏32至34度，其中宜蘭地區有36度高溫發生機會，花蓮縱谷及台東地區甚至有38度高溫發生可能。（編輯：陳仁華）1110905

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