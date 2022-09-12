慢步台灣東方海面 龜速颱風軒嵐諾、梅花入列

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圖為11日在台北車站周邊以衣物擋雨的民眾。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北12日電）根據資料，自有紀錄以來，行經台灣東方海面由南向北移動的颱風中，在發布警報期間曾發生滯留打轉或牛步移動的共有6個，今年的強颱軒嵐諾和中颱梅花則是目前2000年後的唯二。

根據中央氣象局網站，中颱梅花昨天發布海上颱風警報時，位置約在台北東南東方約290公里海面上，雖然一路向北都在緩慢移動，但昨天、今天時速度僅約每小時7公里。

強颱軒嵐諾8月28日於日本東南方海面生成，接著向西偏西南的方向接近台灣，最後於台灣東南方海域轉彎北上，北上過程中最慢的移動速度僅每小時6公里。

氣象局預報員伍婉華告訴中央社記者，颱風行進主要依靠導引氣流，一般而言由台灣東方海面向北移動的颱風大多不慢；軒嵐諾及梅花，都發生導引氣流很弱的情況，才會出現彷彿在台灣東部海域原地打轉的現象。

中央氣象局預估，12日到13日梅花仍然維持偏北北西方向移動，以暴風半徑來看，觸陸的機會偏低。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

紀錄中最早可回溯至1969年10月的中颱芙勞西，於菲律賓東方海面生成後向西北往台灣接近，紀錄中當年10月2日於台灣東方海面「近似滯留」，隨後減弱為輕颱才又加速轉往北北東方向離開。

接著是1978年的中颱婀拉，於菲律賓東方海面生成後，一路沿西北方向朝台灣逼近，在最接近台灣的時候由輕颱增強為中颱，當年10月13日同樣「近似滯留」在台東東南東方約160公里海面上，隨後沿著東海岸北上，經彭佳嶼東方海面後再轉向東北，進入日本九州南方海面。

1982年的強颱西仕在當年8月6日生成於台灣東南方海面，6、7日皆以時速約5、6公里的龜速慢步移向台灣，8月8日轉為強颱時約位於台東東南東方約240公里的海面上，時速仍僅8公里向西北移動；之後西仕沿著台灣東部海面北上進入黃海，暴風圈掠過台灣東部及東北部。

最後則是1998年的輕颱楊妮，生成於恆春東北方約180公里的海面上生成，以時速約7公里的速度向北北西移動，最接近台灣時僅距離花蓮東方約60公里；楊妮慢步為東北部及北部帶來數日豪雨，造成北部部分地區嚴重洪水，東北部山區多處道路中斷。（編輯：管中維）1110912