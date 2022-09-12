更多編輯台推薦新聞：
書摘／六格格的宴席文化：請楊貴妃吃飯該上什麼菜
文化

書摘／六格格的宴席文化：請楊貴妃吃飯該上什麼菜

台灣VR作品「無法離開的人」 獲威尼斯影展競賽大獎
文化

台灣VR作品「無法離開的人」 獲威尼斯影展競賽大獎

愛琴海不平靜 希臘記者嘆在「敵方」土耳其跑新聞困難重重
國際

愛琴海不平靜 希臘記者嘆在「敵方」土耳其跑新聞困難重重

圖輯／回顧英國女王柔情身影 伊麗莎白二世笑容永留人心
國際

圖輯／回顧英國女王柔情身影 伊麗莎白二世笑容永留人心

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
颱風梅花
新聞專題
颱風梅花4/29
首頁 / 生活

颱風梅花影響新北防大豪雨 觸陸機會低預估13日晚間加速離開

2022/9/12 09:08（9/12 10:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中央氣象局12日表示，中颱梅花持續向北緩慢移動，預估會維持中颱強度，13日晚間才會逐漸加速離開台灣近海。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
中央氣象局12日表示，中颱梅花持續向北緩慢移動，預估會維持中颱強度，13日晚間才會逐漸加速離開台灣近海。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北12日電）氣象局今天表示，中颱梅花持續向北緩慢移動，預估會維持中颱強度，明天晚間才會逐漸加速離開台灣近海；今天在新北市山區可能有大豪雨發生，新竹縣及桃園市、宜蘭縣防豪雨，苗栗以北、台中等地區須防大雨。

根據中央氣象局最新資訊，中颱梅花今天上午8時的中心位置在北緯24.0度，東經124.2度，即在台北東南東方約300公里海面上，以每小時7公里速度，向北進行。

氣象局指出，梅花中心氣壓約945百帕，近中心最大風速每秒43公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒53公尺，相當於16級風；七級風暴風半徑150公里，十級風暴風半徑50公里。

氣象局預報員劉宇其今天表示，梅花暴風圈目前影響台灣北部、東半部海面，以緩慢速度逐漸北上，明天到台北東北東方近海，明晚起會加速離開台灣近海。

劉宇其指出，根據目前路徑預報，今天到明天梅花仍然維持偏北北西方向移動，以暴風半徑來看，觸陸的機會偏低；加上環境不利發展，今明兩天可能維持中颱，未來北上可能就逐漸減弱，氣象局會持續觀察。

中央氣象局預估，12日到13日梅花仍然維持偏北北西方向移動，以暴風半徑來看，觸陸的機會偏低。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
中央氣象局預估，12日到13日梅花仍然維持偏北北西方向移動，以暴風半徑來看，觸陸的機會偏低。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

劉宇其說，從昨天零時起至今天上午8時，出現較大累積雨量如新北市烏來369.5毫米，桃園市高義269.5毫米，宜蘭縣太平山216.0毫米；由於颱風移動緩慢，白天以北部、東北部雨量最多，迎風面山區更為明顯。

氣象局並持續發布豪雨特報，梅花外圍環流影響，今天新北市山區有局部豪雨或大豪雨發生，新竹縣及桃園市、宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，苗栗以北、宜蘭地區及台中、南投山區有局部大雨發生，注意強陣風、坍方、落石及溪水暴漲。

劉宇其提醒，西半部、東北部沿海空曠地區及澎湖、馬祖將有8至9級強陣風；基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海及馬祖易有長浪，東半部可能會有3公尺左右的浪高，西半部也可能達2公尺浪高。（編輯：陳仁華）1110912

受颱風梅花外圍環流影響，12日新北市山區有局部豪雨或大豪雨發生的機率，新竹縣及桃園市、宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
受颱風梅花外圍環流影響，12日新北市山區有局部豪雨或大豪雨發生的機率，新竹縣及桃園市、宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
延伸閱讀
颱風梅花緩慢北上 12、13日北部東北部降雨熱區颱風梅花緩慢北移12、13日最近台灣 估14日逐漸遠離颱風梅花挾雨來襲 桃園市復興區3里停課不停班梅花外圍環流北部、東北部持續陣雨 沿海注意長浪輕颱莫柏形成 距台遙遠無直接影響
梅花
颱風梅花靠近 北橫新烏等路段不排除預警性封閉颱風莫柏估24小時內生成 距台灣遙遠無影響
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
颱風梅花挾雨來襲 桃園市復興區3里停課不停班