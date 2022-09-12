颱風梅花影響新北防大豪雨 觸陸機會低預估13日晚間加速離開

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（中央社記者張雄風台北12日電）氣象局今天表示，中颱梅花持續向北緩慢移動，預估會維持中颱強度，明天晚間才會逐漸加速離開台灣近海；今天在新北市山區可能有大豪雨發生，新竹縣及桃園市、宜蘭縣防豪雨，苗栗以北、台中等地區須防大雨。

根據中央氣象局最新資訊，中颱梅花今天上午8時的中心位置在北緯24.0度，東經124.2度，即在台北東南東方約300公里海面上，以每小時7公里速度，向北進行。

氣象局指出，梅花中心氣壓約945百帕，近中心最大風速每秒43公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒53公尺，相當於16級風；七級風暴風半徑150公里，十級風暴風半徑50公里。

氣象局預報員劉宇其今天表示，梅花暴風圈目前影響台灣北部、東半部海面，以緩慢速度逐漸北上，明天到台北東北東方近海，明晚起會加速離開台灣近海。

劉宇其指出，根據目前路徑預報，今天到明天梅花仍然維持偏北北西方向移動，以暴風半徑來看，觸陸的機會偏低；加上環境不利發展，今明兩天可能維持中颱，未來北上可能就逐漸減弱，氣象局會持續觀察。

中央氣象局預估，12日到13日梅花仍然維持偏北北西方向移動，以暴風半徑來看，觸陸的機會偏低。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

劉宇其說，從昨天零時起至今天上午8時，出現較大累積雨量如新北市烏來369.5毫米，桃園市高義269.5毫米，宜蘭縣太平山216.0毫米；由於颱風移動緩慢，白天以北部、東北部雨量最多，迎風面山區更為明顯。

氣象局並持續發布豪雨特報，梅花外圍環流影響，今天新北市山區有局部豪雨或大豪雨發生，新竹縣及桃園市、宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，苗栗以北、宜蘭地區及台中、南投山區有局部大雨發生，注意強陣風、坍方、落石及溪水暴漲。

劉宇其提醒，西半部、東北部沿海空曠地區及澎湖、馬祖將有8至9級強陣風；基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海及馬祖易有長浪，東半部可能會有3公尺左右的浪高，西半部也可能達2公尺浪高。（編輯：陳仁華）1110912