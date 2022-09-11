颱風梅花緩慢北上 未來兩天北部東北部降雨熱區
（中央社記者張雄風台北11日電）氣象局今天表示，中颱梅花持續緩慢向北移動，明天、13日是距離台灣最近的時間點，北部、東北部為主要降雨熱區，另外提醒北部、東半部及沿海留意長浪。
根據中央氣象局最新資訊，颱風梅花晚間8時的中心位置在北緯23.3度，東經124.3度，即在台北東南東方約340公里海面上，以每小時9轉6公里速度，向北轉北北西進行。
氣象局指出，颱風梅花中心氣壓約945百帕，近中心最大風速每秒43公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒53公尺，相當於16級風；七級風暴風半徑150公里，十級風暴風半徑50公里。
氣象局預報員伍婉華今天表示，中颱梅花未來仍以較慢的速度北上，目前預測明天、13日是颱風最接近台灣的時候，北部、東北部是主要降雨區域；明天北部、東北部仍是整天降雨，梅花外圍環流移入，可能會帶來瞬間強降雨。
伍婉華指出，今天受到颱風梅花外圍環流影響，午後降雨往南擴展，台中、南投都有降雨，北台灣山區比平地來得多；今天截至晚間8時10分，最大累積雨量在新北市烏來306毫米，其他如桃園市復興也來到209毫米，新竹、宜蘭、台中也都有局部大雨發生。
伍婉華提醒，颱風環流影響，明天風浪較今天更強，基隆北海岸、東半部、恆春半島、馬祖會有長浪；今晚至明天西半部、東北部沿海空曠地區及澎湖、馬祖將有8至9級強陣風。
伍婉華告訴中央社記者，颱風行進主要依靠導引氣流，如前一個影響台灣的颱風軒嵐諾及現在的梅花，都發生導引氣流很弱的情況，才會出現彷彿在台灣東部海域原地打轉的現象。
伍婉華說，其實每年秋天是天氣轉換的時節，包含太平洋高壓影響、台灣西北方的氣壓槽、或是海面上的低壓帶等多重因素，都可能會造成導引氣流不明顯，讓秋颱在預測上會有較多變數。
伍婉華提到，目前預估颱風梅花在逐漸往北的過程中，會受到北方槽線和高壓導引，才有機會加速遠離台灣。（編輯：張雅淨）1110911
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