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颱風梅花暴風圈接近東部海面 石門水庫調節性放水

2022/9/11 13:53（9/11 14:34 更新）
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中央氣象局11日上午發布颱風梅花海上警報，北區水資源局表示，將持續進行石門水庫調節性放水，北水局已於中午成立緊急應變小組，隨時掌握颱風動態進行防洪操作，呼籲民眾勿進入水庫下游河道。（北區水資源局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年9月11日
中央氣象局11日上午發布颱風梅花海上警報，北區水資源局表示，將持續進行石門水庫調節性放水，北水局已於中午成立緊急應變小組，隨時掌握颱風動態進行防洪操作，呼籲民眾勿進入水庫下游河道。（北區水資源局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年9月11日
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（中央社記者吳睿騏桃園11日電）中央氣象局今天上午發布颱風「梅花」海上警報，目前暴風圈逐漸接近台灣東部海面，北部地區開始降雨。北區水資源局指出，將隨時監視颱風動態，並持續進行石門水庫調節性放水。

北水局中午發布新聞稿表示，石門水庫在颱風「軒嵐諾」期間持續保持防汛整備狀況，因應颱風「梅花」可能使水庫原水濁度升高，為確保供水無虞，已與台水公司相關區處聯繫，確認各供淨水設施正常、儲水池蓄滿及淨水物資備妥。

北水局指出，石門水庫上午10時水位為244.85公尺，接近245公尺滿水位，北水局持續以每秒100立方公尺低流量調節性放水中，預計下午雨量增加後加大調節放水預降水位，確保水庫蓄水安全。

北水局表示，考量颱風「梅花」正緩慢向北北西行進，預估影響台灣時間將長達3天至4天，北水局已於中午12時成立緊急應變小組，隨時掌握颱風動態進行防洪操作，呼籲民眾勿進入水庫下游河道，以免造成人身安全危害。（編輯：戴光育）1110911

中央氣象局11日上午發布颱風梅花海上警報，北區水資源局指出，將隨時監控颱風動態，並持續進行石門水庫調節性放水。（北區水資源局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年9月11日
中央氣象局11日上午發布颱風梅花海上警報，北區水資源局指出，將隨時監控颱風動態，並持續進行石門水庫調節性放水。（北區水資源局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年9月11日
影片來源：桃園智慧旅遊雲 Taoyuan Travel
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