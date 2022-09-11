颱風梅花持續北上 尚未達發布風雨預測標準

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（中央社記者張雄風台北11日電）根據氣象局資訊，中颱梅花持續向北緩慢移動，今天北部及東北部防雨。氣象局提到，預估梅花在平均風力未達7級、24小時累積雨量未達350毫米，因此並未針對梅花發布風雨預測。

根據中央氣象局最新資訊，中颱梅花今天上午11時的中心位置在北緯22.6度，東經124.4度，即在鵝鑾鼻的東北東方約370公里海面上，以每小時8公里速度，向北北西進行。

氣象局指出，梅花中心氣壓950百帕，近中心最大風速每秒40公尺，相當於13級風，瞬間最大陣風每秒50公尺，相當於15級風；七級風暴風半徑150公里，十級風暴風半徑50公里。

氣象局預報員伍婉華表示，梅花過去3小時強度略為增強，暴風圈正逐漸進入台灣北部、東半部海面，以偏慢的速度往北北西移動，仍然預估明天、13日是最接近台灣的時間。

伍婉華提醒，高雄以北、東北部沿海空曠地區及澎湖將有8至9級強陣風；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖可能會有長浪發生，截至今天上午的觀測，在蘭嶼已經出現3公尺、台東2公尺的浪高。

伍婉華說，今天主要降雨區在北部、東北部，花東則是局部零星短暫雨，其他地區晴時多雲、午後雷陣雨；明天雨勢會較今天大，北部、東北部、中部山區會有局部大雨或豪雨，且整天都會降雨，其他各地則會有局部短暫降雨。

伍婉華提到，根據目前資料發布梅花陸上颱風警報的機會不高，但它現在進入導引氣流不明顯的環境，不論是大氣影響或颱風本身運動讓路徑稍微偏西，就可能靠近台灣，就目前看來，梅花會維持現在的強度、緩慢向北移動，氣象局會持續觀察。

氣象局從今年起發布海上颱風警報時，也會發布風雨預測，然而這次中颱梅花接近並發布海警，氣象局並未發布梅花的風雨預測。伍婉華告訴中央社記者，發布風雨預測標準是達平均風7級或陣風10級，降雨則是需要達大豪雨等級（24小時累積雨量達350毫米以上）。

伍婉華進一步解釋，比照梅花與前一個颱風軒嵐諾，在強度和暴風範圍都小很多，因此在軒嵐諾時有發布風雨預測，但目前評估梅花所帶來的風雨尚未達到前述條件。（編輯：管中維）1110911