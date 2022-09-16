颱風梅花4度登陸中國 創多項紀錄

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颱風梅花16日中午在遼寧省大連市第4次登陸中國，成為本世紀以來第一個登陸東北地區的颱風，創下多項紀錄。圖為14日，浙江寧波，梅花帶來驚人雨量，河水暴漲。（中新社提供）中央社 111年9月16日

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（中央社台北16日電）颱風梅花從台灣擦身而過後，今天中午在遼寧省大連市第4次登陸中國，成為1949年以來登陸中國最北的秋颱，也是本世紀以來第一個登陸東北地區的颱風，創下多項紀錄。

中國天氣網報導，15日12時40分前後，梅花的中心在遼寧大連金州區再次登陸，登陸時中心附近最大風力有9級。登陸後，梅花將逐漸變性為溫帶氣旋。

在此之前，梅花於14日晚間8時30分以強颱風級別在浙江省舟山市普陀沿海一帶登陸，之後又於15日淩晨0時30分前後在上海市奉賢沿海2次登陸，隨後自南向北穿過江蘇省東部沿海，16日0時以熱帶風暴級在山東省青島市嶗山區沿海第3次登陸。

報導指出，縱觀梅花生命史，已存活了8天，不僅生命力頑強，還刷新了中國颱風多項紀錄。

中國天氣網氣象分析師王偉躍指出，梅花不僅是1950年以來登陸上海的最強颱風和登陸山東的最晚颱風，也是2000年以來首個登陸遼寧（也是整個東北地區）的颱風，以及1950年來第3個4次登陸中國的颱風。

此前4次登陸中國颱風的登陸地都集中在南方，但梅花登陸地偏北明顯，刷新了秋颱登中國陸地最北界紀錄。

為何梅花能走出4次登陸中國的奇特路徑？王偉躍分析，主要得益於天時、地利。首先，9月海溫高，利於颱風發展增強，還有颱風南瑪都帶給梅花大量水氣支援，使其存活時間更長。

其次，近期副熱帶高壓收縮東退，北方缺乏具備與颱風抗衡實力的冷空氣，梅花則在副熱帶高壓引導下，沿著中國大陸海岸線一路北上，容易發生多次登陸的情況。（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1110916