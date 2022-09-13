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颱風梅花海警解除 桃竹以北、宜蘭入夜防大雨

2022/9/13 18:07（9/13 18:41 更新）
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氣象局13日表示，颱風梅花逐漸向北遠離台灣，下午5時30分解除梅花颱風海上颱風警報。 圖為下午5時30分衛星雲圖。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
氣象局13日表示，颱風梅花逐漸向北遠離台灣，下午5時30分解除梅花颱風海上颱風警報。 圖為下午5時30分衛星雲圖。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北13日電）氣象局今天下午5時30分解除中颱梅花的海上颱風警報，但仍要留意今晚至明天桃竹以北山區、宜蘭地區仍要防大雨；15日起至19日各地多雲到晴，東半部、各地山區易有午後雷陣雨。

根據中央氣象局最新資訊，中颱梅花今天下午5時的中心位置在北緯26.4度，東經124.1度，即台北東北東方約290公里海面上，以每小時15轉19公里速度，向北北西進行。

氣象局指出，梅花中心氣壓約960百帕，近中心最大風速每秒38公尺，相當於13級風，瞬間最大陣風每秒48公尺，相當於15級風；七級風暴風半徑150公里，十級風暴風半徑50公里。

氣象局預報員伍婉華今天表示，今天下午5時左右台灣北部海面已經脫離梅花的暴風圈威脅，氣象局並於5時30分解除梅花颱風海上颱風警報。

伍婉華提醒，雖然颱風逐漸遠離，未來會加速往北北西移動，台灣附近海浪仍偏強，桃園以北、東半部、恆春半島及馬祖還是有長浪；今晚至明天，基隆北海岸及恆春半島沿海空曠地區易有8至9級強陣風，東北部沿海空曠地區及台北盆地、馬祖、澎湖也有較強陣風。

伍婉華說，接下來梅花的外圍環流影響沒那麼明顯，但偶爾可能還是會有雨帶飄入，北部、東北部斷續有雨，今晚至明天桃園、新竹以北山區、宜蘭地區仍要防大雨。

伍婉華提到，明天大部分地區都是多雲到晴，北部、東半部及馬祖有零星短暫雨，午後各山區有短暫陣雨，花東、金門防攝氏36度高溫；15日起至19日各地多雲到晴，午後東半部、各地山區易有午後雷陣雨。

伍婉華說，現在位於台灣東方1800公里海面的熱帶性低氣壓，有機會增強為輕度颱風，就目前資料預測，一開始它的移動慢、甚至有原地打轉的現象，未來的路徑、是否影響台灣，氣象局會持續觀察。（編輯：陳政偉）1110913

左為梅花颱風，中間為熱帶性低氣壓，右為輕颱莫柏。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
左為梅花颱風，中間為熱帶性低氣壓，右為輕颱莫柏。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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