西太平洋颱風接力生成 氣象局：9月底前環境有利秋颱

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（中央社記者張雄風台北13日電）氣象局今天表示，由於夏季原本偏強的太平洋副高壓減弱東退，讓西太平洋赤道一帶水氣增加，形成大低壓帶，成為有利熱帶系統發展颱風的環境，預估9月底前都是類似的大氣條件。

中央氣象局於8月底的秋季天氣展望中提到，今年太平洋副高壓異常偏強，反聖嬰現象持續，太平洋海溫仍可能呈現西暖東冷型態，印度洋海溫則有東暖西冷的分布，加上東風偏強等因素，導致颱風生成數偏少、侵襲台灣的颱風更少。

然而，9月的西太平洋卻似乎搖身一變成為颱風生成的搖籃，從強颱軒嵐諾起算，加上即將生成的颱風南瑪都，約在2週內接力生成4個颱風。

氣象局長期預報課長羅資婷告訴中央社記者，9月初這段期間季節上呈現夏秋交替，隨著太平洋副高壓減弱東退，加上太平洋在赤道一帶的水氣增加，形成一個大低壓帶，變成有利於熱帶系統發展的環境。

羅資婷說，目前觀察一直到9月底會有東北風增強、帶來北方冷空氣，因此在9月底前的低壓帶大致都適合颱風發展。

她說，不過就今年至今整體環境來看，大部分的颱風路徑仍然是朝日韓、上海一帶前進，是否會有襲台的颱風仍要視當下的大氣條件觀察；未來隨著東北風增強，還會再增加新的變數。（編輯：陳清芳）1110913

氣象局表示，9月底前的大氣條件有利熱帶系統發展。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）