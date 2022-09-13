更多編輯台推薦新聞：
韋伯望遠鏡捕捉獵戶座大星雲 揭露恆星誕生細節
科技

韋伯望遠鏡捕捉獵戶座大星雲 揭露恆星誕生細節

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救
生活

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救

擊敗三星、豐田選手 台科大雷豐嶽奪國際技能競賽模型創作金牌
生活

擊敗三星、豐田選手 台科大雷豐嶽奪國際技能競賽模型創作金牌

三星英特爾來勢洶洶 林本堅：台積電每次迎戰都成功
產經

三星英特爾來勢洶洶 林本堅：台積電每次迎戰都成功

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣2/300
首頁 / 生活

西太平洋颱風接力生成 氣象局：9月底前環境有利秋颱

2022/9/13 17:05（9/13 17:52 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
左為梅花颱風，中間為熱帶性低氣壓，右為輕颱莫柏。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
左為梅花颱風，中間為熱帶性低氣壓，右為輕颱莫柏。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北13日電）氣象局今天表示，由於夏季原本偏強的太平洋副高壓減弱東退，讓西太平洋赤道一帶水氣增加，形成大低壓帶，成為有利熱帶系統發展颱風的環境，預估9月底前都是類似的大氣條件。

中央氣象局於8月底的秋季天氣展望中提到，今年太平洋副高壓異常偏強，反聖嬰現象持續，太平洋海溫仍可能呈現西暖東冷型態，印度洋海溫則有東暖西冷的分布，加上東風偏強等因素，導致颱風生成數偏少、侵襲台灣的颱風更少。

然而，9月的西太平洋卻似乎搖身一變成為颱風生成的搖籃，從強颱軒嵐諾起算，加上即將生成的颱風南瑪都，約在2週內接力生成4個颱風。

氣象局長期預報課長羅資婷告訴中央社記者，9月初這段期間季節上呈現夏秋交替，隨著太平洋副高壓減弱東退，加上太平洋在赤道一帶的水氣增加，形成一個大低壓帶，變成有利於熱帶系統發展的環境。

羅資婷說，目前觀察一直到9月底會有東北風增強、帶來北方冷空氣，因此在9月底前的低壓帶大致都適合颱風發展。

她說，不過就今年至今整體環境來看，大部分的颱風路徑仍然是朝日韓、上海一帶前進，是否會有襲台的颱風仍要視當下的大氣條件觀察；未來隨著東北風增強，還會再增加新的變數。（編輯：陳清芳）1110913

氣象局表示，9月底前的大氣條件有利熱帶系統發展。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
氣象局表示，9月底前的大氣條件有利熱帶系統發展。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
受颱風梅花及其外圍環流影響，北部13日降下大雨。圖為騎士上午在北市信義區冒雨騎車。中央社記者裴禛攝 111年9月13日
受颱風梅花及其外圍環流影響，北部13日降下大雨。圖為騎士上午在北市信義區冒雨騎車。中央社記者裴禛攝 111年9月13日
延伸閱讀
颱風南瑪都最快14日生成 估與梅花、莫柏3颱共舞1964年颱風最多卻零侵台 近3年僅白鹿登陸新竹縣防颱 秀巒地區3戶撤離 竹60線部分路段封閉台鐵平溪線列車又撞落石 十分至菁桐段再封閉
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
颱風梅花加速北上 最快下午5時30分解除海警