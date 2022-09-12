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颱風南瑪都最快14日生成 估與梅花、莫柏3颱共舞

2022/9/12 18:23（9/12 19:24 更新）
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中央氣象局12日表示，颱風「南瑪都」最快14日生成，估將與中颱梅花（左）、輕颱莫柏（右）在海面上共舞。圖為12日晚間6時40分衛星雲圖。（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）
中央氣象局12日表示，颱風「南瑪都」最快14日生成，估將與中颱梅花（左）、輕颱莫柏（右）在海面上共舞。圖為12日晚間6時40分衛星雲圖。（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北12日電）氣象局今天表示，颱風「南瑪都」最快14日生成，預估將與中颱梅花、輕颱莫柏在海面上共舞；但其實3颱並存並不罕見，去年、2016年也都有3颱同時存在的紀錄。

根據中央氣象局資料，中颱梅花目前位置約在台北東方約250公里海面上，持續向北前進；今天上午在日本東南方海面生成的輕颱莫柏，距離台灣約4000公里，未來將往東北方向移動，對台無影響。

氣象局指出，今天下午在日本南方海面形成的熱帶低氣壓，最快在14日有機會成為今年第14號颱風「南瑪都」，未來將朝九州前進，不會與中颱梅花有相互影響，對台灣也沒有直接影響。

氣象局預報員劉宇其表示，等到「南瑪都」生成時，目前資料預測梅花和莫柏也都還在海面上，應該會形成3颱共舞的情況；西北太平洋本來就是颱風的好發區域，因此3颱同時存在並不罕見，最近一次就是去年。

根據氣象局資料，2021年包含第9號颱風盧碧、第10號颱風銀河及第11號颱風妮妲曾同時存在；若再往回推，2016年8月西北太平洋上也曾出現3颱共舞的情況，在24小時內形成蒲公英、獅子山及圓規3颱，其中蒲公英及獅子山也曾發生藤原效應

藤原效應小百科

當兩個颱風相距在1000公里以內時，會發生相互旋轉的現象，也就是雙颱風交互作用。

藤原效應是由日本氣象學家藤原咲平最先發現，後人用他的名字命名。

資料來源：中央氣象局數位科普網

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，最後獅子山甚至影響日本北海道。（編輯：屈享平）1110912
中央氣象局12日發布熱帶性低氣壓形成訊息，估最快14日成為今年第14號颱風南瑪都。圖為颱風路徑潛勢預報圖，左起為中颱梅花、熱帶性低氣壓TD17、輕颱莫柏。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
中央氣象局12日發布熱帶性低氣壓形成訊息，估最快14日成為今年第14號颱風南瑪都。圖為颱風路徑潛勢預報圖，左起為中颱梅花、熱帶性低氣壓TD17、輕颱莫柏。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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