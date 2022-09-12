颱風梅花外圍環流掃過 北部、中部山區連夜雨

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（中央社記者張雄風台北12日電）今晚是中颱梅花最接近台灣的時候，受外圍環流持續影響，迎風面降雨，氣象局提醒，今晚至明天北部、東北部及中部山區要留意豪雨或大雨；基隆北海岸、東半部在15日有長浪發生。

根據氣象局最新資訊，中颱梅花今天晚間8時的中心位置在北緯24.9度，東經124.0度，即在台北東方約250公里海面上，以每小時10公里速度，向北轉北北西進行。

氣象局指出，梅花中心氣壓約960百帕，近中心最大風速每秒38公尺，相當於13級風，瞬間最大陣風每秒48公尺，相當於15級風；七級風暴風半徑150公里，十級風暴風半徑50公里。

氣象局預報員劉宇其今天晚間8時左右表示，目前算是梅花距離台灣最近的時候，持續針對北部、東北部海面發布海上颱風警報；預測未來24小時梅花仍會以偏北的方向行進，明天下午至傍晚有機會解除海警。

劉宇其說，受到梅花外圍環流影響，迎風面的北部、東北部山區降雨顯著，今晚到明晨北部、東北部及中部山區仍要留意雨勢。

氣象局晚間持續發布豪雨特報，新竹縣及新北市、桃園市、苗栗縣、宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，北部、東北部地區及台中、南投山區有局部大雨發生，注意強陣風、坍方、落石及溪水暴漲。

根據氣象局統計，自昨天零時至今天晚間8時，累積雨量以新北市烏來485毫米最多；其他累積雨量較多處包括桃園市高義440.5毫米、宜蘭縣太平山302毫米、新竹縣鳥嘴山279.0毫米、台中市南湖圈谷211.5毫米，苗栗縣觀霧211毫米。

劉宇其提醒，過去幾個小時，沿海風力有增強的趨勢，鼻頭角、三貂角、富貴角都觀測到10級陣風，宜蘭、基隆北海岸也有9級陣風；今晚至明天基隆北海岸、西半部、恆春半島、東北部沿海空曠地區及澎湖、馬祖可能有8至9級強陣風，中南部局部地區及台北盆地也有較強陣風。

另外，在風浪部分，劉宇其指出，今天在新北市龍洞及富貴角分別觀測到4.7公尺及4.3公尺浪高，東半部今天浪高也都有約3公尺、西半部則是約2公尺；預計一直到15日清晨之前，基隆北海岸、東半部、恆春半島及馬祖易有長浪。（編輯：陳清芳）1110912