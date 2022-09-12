颱風南瑪都最快14日生成 朝日本九州對台灣無直接影響

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北12日電）中央氣象局今天發布熱帶性低氣壓形成訊息，預估最快14日將成為今年第14號颱風南瑪都，未來將朝日本九州前進，不會與中颱梅花有相互影響，對台灣也沒有直接影響。

氣象局下午發布日本南方海面熱帶性低氣壓生成訊息，目前中心位置在北緯21.8 度，東經138.6度，以每小時6公里速度，向北北東進行。中心氣壓1000百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。

氣象局預報員趙竑告訴中央社記者，預估熱帶低壓最快可能在14日增強為今年第14號颱風南瑪都，未來強度可能會達輕颱上限，各國預測將會往日本九州前進。

趙竑指出，由於目前熱帶低壓還在組織中，結構還不完整，行進速度也偏慢，因此預估形成南瑪都之後，與現在的中颱梅花並不會有相互影響，基本上對台灣沒有直接影響。（編輯：管中維）1110912