颱風梅花持續向北 最快13日晚間解除海警

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（中央社記者張雄風台北12日電）氣象局今天表示，若依目前中颱梅花路徑預測，最快明晚前後有機會解除海警；今晚至明天降雨熱區仍然是北部、東北部，中南部則是有間歇性的陣雨，預估14日天氣會逐漸恢復穩定。

根據中央氣象局最新資訊，中颱梅花今天下午2時的中心位置在北緯24.6度，東經124.1度，即在台北東方約270公里海面上，以每小時8公里速度，向北進行。

氣象局指出，梅花中心氣壓約950百帕，近中心最大風速每秒40公尺，相當於13級風，瞬間最大陣風每秒50公尺，相當於15級風；七級風暴風半徑150公里，十級風暴風半徑50公里。

氣象局預報員劉宇其表示，中颱梅花今天到明天白天緩慢北上，明晚開始朝中國華中接近，移動速度會加快，若依照目前的預測，明晚前後有可能解除海上颱風警報。

劉宇其指出，隨著颱風梅花逐漸北上，東南部外海已經脫離警戒區域；未來會持續北上，今明兩天是颱風最接近的時候，預估14日台灣天氣會逐漸恢復穩定。

劉宇其說，梅花外圍環流帶來明顯的雨量，在偏北風迎風面的北部、東北部是主要降雨區域，昨天零時至今天下午2時最大累積雨量在新北市烏來398毫米，另外，桃園拉拉山也達302毫米。

劉宇其提到，今晚北部、東北部還是主要降雨區域，新北市、桃園、新竹縣、宜蘭縣可能會有豪雨發生；中部、南部有間歇性陣雨，類似的降雨情況會一直到明天清晨。

劉宇其說，目前台灣各沿海有7至8級陣風出現，其中彭佳嶼、鼻頭角觀測到9級強陣風；入夜後東北部、基隆北海岸、恆春半島仍然會有8至9級強陣風；另外，海況仍然不好，東半部浪高可能超過3公尺、西半部也有約2公尺左右浪高。（編輯：管中維）1110912