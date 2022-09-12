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颱風梅花長降雨 台7線下巴陵到明池夜間預警性封閉

2022/9/12 15:37
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（中央社記者吳睿騏桃園12日電）公路總局第一區養護工程處復興工務段段長范又升今天表示，考量梅花颱風的降雨時間較長，因此台7線47公里的下巴陵到65公里的明池預計實施夜間預警性封閉，請用路民眾留意。

中央氣象局表示，受梅花颱風外圍環流影響，今天中部以北仍要防豪雨；明天梅花漸遠離，北台灣仍有明顯雨勢，14日逐漸穩定。

范又升下午告訴中央社記者，台7線41.3公里處蘇樂路段昨晚7時30分發生坍方，大面積土石崩塌、邊坡竹林也滑落路面，一度無法通行，經復興工務段搶修後已於晚間9時13分恢復通行，但隨後又在晚間10時30分預警性封閉到今天上午6時30分才開放。

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范又升指出，從昨夜到今天，台7線陸陸續續都有小型道路坍方現象，工務段只要接獲通報就會緊急出動修復處理。上午11時50分，台7線58.6公里四稜路段有一處大型的邊坡坍方造成阻斷，工務段正在處理，預計下午4時搶通，台7線白天道路雖全線開放，但呼籲民眾小心行駛。

范又升說，考量到這次颱風的降雨時間較長，因此台7線約47公里的下巴陵到約65公里的明池預計實施夜間預警性封閉，晚間6時起只出不進，晚間7時開始封閉，直到明天早上6時，巡查後若路況正常就會重新開放。（編輯：唐聲揚）1110912

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