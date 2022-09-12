大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救[影]

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新北市大豹溪溪水暴漲，在溪畔烤肉民眾的帳篷和烤肉用具被湍急的河水沖走。（圖取自爆料公社臉書facebook.com）

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（中央社網站12日電）中秋連假期間颱風梅花靠近台灣，北部山區雨勢大，新北市大豹溪溪水暴漲，一群在溪畔烤肉的民眾緊急撤離，帳篷和烤肉用具被湍急的河水沖走，有人仍想搶救物品，被旁人大喊勸說「先上去，人命比較要緊」，驚險逃生過程被錄影PO上網，引起熱議。

看似平靜的溪流其實隱藏著致命危險，溪水暴漲有什麼徵兆該注意，若是不小心遇到了又該如何自救？

溪水暴漲4前兆 遇到趕快逃

山洪暴發常因上游河道短暫堵塞後崩潰，造成下游水位迅速高漲產生急流，新北市消防局曾提醒，溪水暴漲可能發生在5到10秒之間，一旦發現平緩溪流中出現一波同等速度的「齊頭水」、「水面混濁」或「水流加快」等徵兆，都應該盡快離開水域。

當看到上游山區烏雲密布、聽到隆隆聲響越來越大時，可能代表將下起雷雨，也應該立即遠離水域前往高處。

另外，在河畔活動時應先留意可能的避難路線、隨時注意上游大壩放水的警告訊息，並且不要在河川內的沙洲紮營。

溪水暴漲4前兆，一旦發生就要迅速離開水域。（中央社製圖）

受困洪水3招自救 尋找可助浮物品

民眾若因溪水暴漲被困岩石或沙洲上，應保持冷靜，等待救援；尋找一些可助浮且耐沖擊的東西，萬一被水沖走時，可將物品置於身體下方，以免身體直接被撞傷。要留意的是，若看到前方水面有高浪，即表示水底有巨石，應設法避開。

消防單位提醒，若不幸被溪水沖走時，可以採取3招自救，分別為漂浮、攻擊式及防禦式，延長待救時間。漂浮即身體採取仰姿保持腳在前、頭在後，避免頭部撞傷，如遇轉彎處，應游向內彎緩流處，即可順勢上岸。攻擊式即採自由式朝岸邊前進；防禦式即採仰漂姿勢，頭一樣朝上游、腳朝下游，雙手向後滑動，以靠近岸邊。

（內政部消防署提供）

水域遊憩牢記救溺5步 自救4招

就算沒有遇到山洪暴發，溪流、海域遊憩本來就有一定危險性。根據內政部消防署統計，最近5年每年平均有902人溺水，且死亡率過半，發生地點以「溪河」居冠。民眾若不熟悉地形，遇上暗流、河床內落差大時，容易發生意外。

消防署指出，若民眾看到有人溺水，可應用救溺5步驟「叫叫伸拋划」。首先大聲呼救；其次為呼叫119、118、110、112；以及利用延伸物（竹竿、樹枝等）；拋送漂浮物（球、繩、瓶子等）；和利用救生圈等大型浮具划過去。千萬不要冒險下水救人，要謹記救溺先自保。

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若是自己落水，教育部曾宣導「不會游泳也要學會的水中自救」4招，包括拍打水面大聲呼救，脫下身上的衣物從頭後向前拋、讓衣物充滿空氣形成浮具，以及水母漂和仰漂。

根據新北市消防局資料，三峽大豹溪、烏來南勢溪以及坪林北勢溪等地易發生溺水意外。民眾若前往相關水域遊玩，務必注意身體狀況和當天天氣，保護好自己和同行夥伴，才能平平安安出門，快快樂樂回家。（編輯：劉千綾）1110912