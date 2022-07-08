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近5年平均每年902人溺水 內政部籲別去禁制水域

2022/7/8 13:29
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（中央社記者賴于榛台北8日電）內政部今天公布數據指出，近5年平均每年約有902人溺水，其中獲救341人、死亡536人、失蹤25人，呼籲民眾戲水時考量自身狀況、警覺天氣變化，更別前往有禁制標誌的危險水域遊玩，

內政部指出，安排玩水活動時，應慎選評估水域安全措施，事故發生地點以「溪河」的44%最多、「海邊」23%居次，第三是「圳溝」9%，發生時間半數都集中在6至10月，其中又以7月的比例最高。

戲水發生意外的時段，內政部說，集中在高溫戲水消暑時段，以6時至17時最多。

內政部說，民眾從事水域遊憩活動時，務必確實掌握自身能力，並做好風險評估，不去設有禁制標誌的危險水域遊玩，氣候不穩定時也不到河川、湖泊、山區秘境等地方戲水，熟悉記牢「救溺五步、防溺十招」的救命口訣，正確的防溺、救溺知識及自救技巧，更保護自己與別人生命安全。

內政部也表示，當遇惡劣的水域環境及不穩定的天氣，對執行救溺勤務的消防員來說，也有相當程度的風險，請戲水民眾隨時提高警覺，及時撤離。

此外，內政部說，消防署也結合青春專案與教育部等機關合作，除強化民眾正確戲水及防溺知識外，同時要求各級消防機關，加強水域救援能力相關演練作業，以因應緊急水域救援。（編輯：張均懋）1110708

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