教育部臉書用漫畫教戲水安全 網友歪樓盼幫畫獵人

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（中央社記者許秩維台北28日電）教育部臉書今天發文，以漫畫形式教大家戲水安全知識，由於畫風酷似日本連載漫畫「獵人」，引發網友歪樓，希望雅婷（教育部臉書小編）幫漫畫家把獵人畫完。

教育部臉書小編雅婷在今天在文章和漫畫中化身教練，教大家必備的戲水安全知識，包括選擇合法、有救生員及救生設備的地方；出發前注意氣象報告；下水前先暖身，勿穿牛仔褲；勿惡作劇、跳水；避免落單，隨時注意同伴狀況；不要長時間浸泡，適時上岸休息。

由於戲水安全知識搭配漫畫圖片呈現，化身教練的雅婷更酷似日本連載漫畫「獵人」中的人物「酷拉皮卡」，成功吸引許多網友來朝聖按讚和留言，其中包括署名「黃捷高雄市議員」、「李倩萍新北市議員」的小編。

由於「獵人」作者冨樫義博經拖稿，導致獵人自1998年連載至今還未完結，因此不少網友歪樓回應，希望雅婷幫冨樫義博把剩下的「獵人」畫完。

在這則貼文中，雅婷提醒要留意溪水暴漲徵兆，快速、混濁的溪水，是大自然的警告；看見上游的烏雲，遠方劈下的閃電，要隨時保持警戒；看見原本的水面上方出現夾帶泥沙的「齊頭水」，一定要在10秒內撤退。（編輯：陳清芳）1110628