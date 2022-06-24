鬼滅之刃特展登台 看禰豆子放天燈

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「鬼滅之刃全集中展」將於25日在國立台灣科學教育館登場，將完整呈現日本展出的所有內容，身歷其境感受鬼殺隊與鬼的戰鬥歷史。中央社記者鄭傑文攝 111年6月24日

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（中央社記者王寶兒台北24日電）日本展覽「鬼滅之刃 全集中展」首度移師海外，亞洲巡迴首站落腳台灣，明天開展。展覽特別製作Q版周邊，包含101大樓拚高的炭治郎、放天燈的禰豆子還有與女王頭合照的善逸等。

吾峠呼世晴為「鬼滅之刃」的原著漫畫家，「鬼滅之刃」時代背景為日本大正時期，描述善良少年炭治郎，某天家人慘遭鬼殺害。唯一倖存的妹妹禰豆子，卻變化成鬼，炭治郎為讓妹妹恢復回人類，決定踏上「獵鬼」之路。2019年改編為電視動畫，2020年原作系列累計發行數量突破4000萬本。

劇場版「鬼滅之刃」無限列車篇則於2020年公開上映，票房超過400億日圓，迅速打破日本票房紀錄，電視動畫「鬼滅之刃」遊郭篇也於去年開始播映。

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「鬼滅之刃 全集中展」自2020年起巡迴日本各城市展出，觀展人數超過數十萬，以動畫「鬼滅之刃」竈門炭治郎立志篇為主要展出範圍，包含動畫分鏡手稿、繪師松島晃繪製的動畫過場插畫、1比1打造的實體日輪刀等，展場還利用互動遊戲讓粉絲可以挑戰動漫中的「全集中呼吸」，親身跟著柱們體驗鬼殺隊的特別訓練。

「鬼滅之刃 全集中展」將自明天起於國立台灣科學教育館7樓西側特展區展出至10月10日。（編輯：吳協昌）1110624

「鬼滅之刃全集中展」將於25日在國立台灣科學教育館開展，本次台灣展出內容特別增加「無限列車車站」拍照區，讓喜愛「鬼滅之刃」的粉絲可以留下精彩回憶。中央社記者鄭傑文攝 111年6月24日

「鬼滅之刃全集中展」將於25日起在國立台灣科學教育館開展，台北站繪製台灣專屬Q版人物，有跟101比身高的炭治郎、放天燈的禰豆子、與女王頭開心合照的善逸，體現台灣各地特色。中央社記者鄭傑文攝 111年6月24日

台灣科學教育館25日起至10月10日將推出日本人氣動漫「鬼滅之刃」特展，為首度從日本移師海外展出，台北站更是亞洲巡迴第一站，24日預展曝光展場布置。中央社記者鄭傑文攝 111年6月24日