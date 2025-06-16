17日水氣盛午後各地有雨 桃園以北、宜蘭防豪雨

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（中央社記者張雄風台北16日電）氣象署表示，未來一週大致呈現白天高溫炎熱、午後易有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，其中以明天水氣最多、午後各地易有局部大雨，其中桃園以北、宜蘭地區要留意可能有局部豪雨發生機率。

中央氣象署今天下午發布大雨特報，西南風影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，雲林以南地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水；中部其他地區有局部較大雨勢發生；預估降雨會持續至明天。

氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，未來一週以明天水氣最多，加上西南風影響，各地天氣不穩定，清晨西半部就有局部陣雨或雷雨，並有較大雨勢，午後各地都有短延時強降雨、並有局部大雨發生，其中桃園以北、宜蘭地區可能有局部豪雨發生的機率。

黃恩鴻說，明晚起天氣逐漸穩定，18至20日轉東南風、21至23日再轉偏南風，皆以迎風面降雨為主。18至20日花東、恆春半島易有短暫雨，午後西半部、宜蘭地區及東部山區有局部短暫雷陣雨；21至23日清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，午後中部以北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，黃恩鴻表示，未來一週氣溫變化不大，各地高溫約攝氏33、34度 ，低溫約26、27度，未降雨前可能會有局部氣溫再高1、2度，但目前觀察不會再有昨天、今天逾39度的高溫出現。

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黃恩鴻提醒，今晚至明晨桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台東縣、馬祖地區要留意8級以上強陣風。

黃恩鴻說，目前資料顯示，6月下旬大致上都會是太平洋高壓影響的天氣型態，代表再有梅雨發生的機會偏低；而未來一週暫時沒有熱帶系統發展的跡象。（編輯：李亨山）1140616