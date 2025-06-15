16縣市亮高溫燈號 吳德榮：熱如炎夏上看38度

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（中央社記者張雄風台北15日電）氣象署今天發布高溫資訊，北北桃等16縣市防攝氏36度以上高溫。氣象專家吳德榮表示，今天熱如炎夏、全台最高溫上看38度，未來10天無「梅雨鋒面」南下跡象，也無其他「熱帶擾動」發展。

中央氣象署今天發布高溫資訊，各地天氣高溫炎熱，西南風沉降影響，台東縣有焚風發生的機率，今天白天台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣為黃色燈號，預防36度以上高溫。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天各地晴朗穩定、熱如炎夏，全台最高氣溫挑戰38度，應注意防曬、防中暑。

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吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，明天及17日各地晴時多雲，水氣略增，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率，防較大雨勢；18至24日各地晴時多雲，天氣偏熱，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率，偶有擴及部分鄰近平地的機率。

吳德榮說，最新中央氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，原颱風蝴蝶進入中國、已減弱為「熱帶性低氣壓」，繼續向東北前進、持續減弱中。最新歐洲模式模擬顯示，未來10天無「梅雨鋒面」南下跡象，也無其他「熱帶擾動」發展。（編輯：黃名璽）1140615