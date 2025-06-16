彰雲嘉大雨特報 花東防36度以上高溫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北16日電）氣象署表示，西南風及對流雲系發展旺盛，彰化、雲林及嘉義縣市發布大雨特報；另外花東防局部攝氏36度以上高溫。氣象專家吳德榮表示，今明兩天各地晴時多雲，午後有局部陣雨或雷雨。

中央氣象署今天上午發布大雨特報，西南風影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天彰化至嘉義地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水。

另外，氣象署並發布高溫資訊，西南風沉降影響，台東縣有焚風發生的機率，白天台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；花蓮縣為黃色燈號，注意36度以上高溫。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示， 最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天各地晴時多雲；水氣略增，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢；明晨至上午、西半部亦有局部降雨的機率。今日各地氣溫偏高，仍應注意防曬、防中暑。

透過 Google News 追蹤中央社

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，18至25日各地晴時多雲，天氣偏熱，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率，偶有擴及部分鄰近平地的機率。

吳德榮提到，最新歐洲模式模擬顯示，未來10天無「梅雨鋒面」南下的跡象；未來10天的系集模擬亦顯示，「熱帶擾動」發展的機率很低、更無侵擾台灣的機率。（編輯：謝雅竹）1140616