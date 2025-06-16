雙罷劫負責人徐尚賢羈押期限將屆 律師評估恐延押

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（中央社記者張已亷高雄16日電）罷免民進黨立委許智傑、黃捷「雙罷劫連署總站」負責人徐尚賢，因涉違反偽造文書等罪嫌遭聲押獲准，因羈押期限將屆，雄檢聲請延押，雄院今天開庭訊問；委任律師張靜評估，延押機率大。

徐尚賢4月18日在高雄市調處鳳山辦公室外遭警方持拘票逮捕，19日被高雄地檢署依涉犯個人資料保護法及行使偽造文書等罪嫌聲押獲准，後續其父親聘3名律師並於28日提抗告，經台灣高等法院高雄分院審理，29日裁定抗告駁回。

因徐尚賢2個月羈押期限將屆滿，雄檢9日聲請延押，今天在高雄地方法院開庭訊問，承辦法官未當庭諭知結果，最晚應在羈押期限屆滿之前裁定。

徐父下午4時許在委任律師張靜等人陪同下在雄院召開記者會，徐父表示，羈押2個月不算短，若徐尚賢有工作及家眷，恐怕會衝擊及影響他的生活，「不需要把一個年輕人困在看守所裡面，我很遺憾，也很生氣。」

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張靜指出，他認為延押機率非常大，法院最遲應會在18日決定是否延押。

推動罷免許智傑、黃捷第2階段連署的「雙罷劫總部」13日宣布，因罷免兩人連署書各不足數千份，不會去選委會送件；事後則在臉書（Facebook）粉絲專頁發布貼文，指已完成銷毀連署書，並搭配志工手撕連署書影片。（編輯：陳仁華）1140616