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徐少東涉案遭限制住居未報到 橋頭地院發布通緝

2025/5/19 20:23（5/19 21:16 更新）
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三聯集團負責人徐少東涉嫌吸金與受中國指示介選等案。（圖取自徐少東臉書facebook.com）
三聯集團負責人徐少東涉嫌吸金與受中國指示介選等案。（圖取自徐少東臉書facebook.com）
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（中央社記者張已亷高雄19日電）三聯集團負責人徐少東涉受中國指示介選案，遭橋頭地院限制住居及限制出境、出海，但家屬11日發現疑失聯報警。高雄警方已撤銷緊急協尋，橋院今天裁定沒入保證金並發布通緝。

三聯國際事業有限公司實際負責人徐少東涉受中國指示介入選舉案，去年遭橋頭地檢署依違反總統副總統選舉罷免法、反滲透法、洗錢防制法等罪嫌起訴。橋頭地方法院裁定徐少東新台幣50萬元交保，並限制住居及限制出境、出海8個月。

橋院今天表示，徐少東遭限制住居未報到，且拘提未果，經合議庭裁定，沒入徐少東具保人之50萬元保證金，並對徐少東發布通緝。

全案起因徐少東涉案遭法院裁定交保並命限制住居、出境、出海及每週一向高雄市警察局新興分局自強路派出所報到1次等遵守事項，但徐少東12日未向派出所報到。檢警展開追查，並通知相關單位廢止及註銷護照，以防徐少東潛逃海外。

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高雄市警察局新興分局則在17日晚間接獲徐少東家屬通知，聲稱徐少東透過通訊軟體向家屬主動聯繫。警方依規定撤銷緊急協尋。

另外，徐少東被控吸金、在台發展組織，涉嫌違反國家安全法及反滲透法等罪，多起案件仍在法院審理中。（編輯：李錫璋）1140519

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