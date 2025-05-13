徐少東疑失聯 最高檢察署責請雄檢速查明行蹤

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（中央社記者謝幸恩台北13日電）三聯集團負責人徐少東涉吸金與受中國指示介選等案，其家屬11日發現疑失聯報警。最高檢察署今天說，重大經濟罪犯徐少東未依法院裁定於12日向派出所報到，已責請雄檢儘速查明。

最高檢察署新聞資料指出，徐少東犯銀行法的非法經營銀行業務罪，未扣案犯罪所得高達新台幣19億餘元，經台灣高等法院高雄高分院於民國113年7月9日判處有期徒刑12年，併科罰金1億元，案件上訴最高法院審理中。

新聞資料指出，徐少東經高雄地檢署向法院聲請羈押，法院裁定4000萬元交保，命限制住居、出境、出海及每週一向自強路派出所報到一次等遵守事項。

新聞資料表示，因徐少東於今年5月12日未向派出所報到，雄檢隨即指派檢察官指揮組成專案小組，追查徐少東未報到緣由、行蹤，通知有關單位加強限制出境及出海等境管措施，並通知外交部領事事務局廢止及註銷護照，以防徐少東潛逃海外。

最高檢察署指出，近期接連發生重大經濟罪犯如涉犯證券交易法的證券炒手鍾文智、徐少東等人，於諭知交保停止羈押後，未同時施以科技設備監控，導致脫逃，呼籲重大犯罪被告於審理中若未准予羈押，檢察官應促請法院命實施科技設備監控，避免被告脫逃。

最高檢察署呼籲，徐少東應儘速到案、面對司法審判，同時籲請國人切勿藏匿徐少東或使之隱避，若涉犯刑法藏匿人犯罪，最重可處2年有期徒刑；若知悉徐少東行蹤或所在者，請踴躍提供情資，協助司法人員儘速將其拘提到案，以確保審理程序進行，維護司法威信。

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徐少東為三聯國際事業有限公司實際負責人，民國104年與張姓公司法律顧問買下連年虧損的某電信公司，2人接手經營後仍虧損，便共同設計吸金制度。

另外，徐少東被控受中國指示介入總統大選、在台發展組織，涉嫌違反總統副總統選舉罷免法、國家安全法及反滲透法等罪，多起案件仍在法院審理中。（編輯：張銘坤）1140513