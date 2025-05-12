三聯集團負責人徐少東疑失聯 高市警派員協尋

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（中央社記者張已亷高雄12日電）三聯集團負責人徐少東涉嫌吸金與受中國指示介選等案，目前均尚未定讞，仍在審理中，家屬日前卻發現徐少東疑失聯報警求助。高雄市警察局新興分局證實受理報案，已派員協尋。

高雄市政府警察局新興分局今天晚間透過訊息表示，11日下午4時許接獲徐少東家屬報案，家屬稱徐男將手機留在家中並離去，因徐男近日心情低落，家屬為避免發生更嚴重意外，在發現徐男離家並失聯後，立即向警方報案。

警方表示，受理後立即調閱相關監視器影像並查訪關係人，確認徐少東9日清晨便離開住處，目前正積極協助家屬尋找當中。另外，徐少東因涉案遭法院要求每週需向派出所報到，過去皆有報到。

徐少東為三聯國際事業有限公司實際負責人，民國104年與張姓公司法律顧問買下連年虧損的某電信公司，2人接手經營後仍虧損，便共同設計吸金制度。經台灣高等法院高雄分院統計，三聯公司自104年至108年間，共非法吸收資金達新台幣22億6780萬元。

徐少東一審被依違反銀行法等罪判處13年徒刑，徐等人不服上訴，經高雄高分院審理，認原審吸金總額人次認定有誤，更改犯罪所得，維持原刑度，可上訴。

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至於徐少東涉受中國指示介選案，去年遭橋頭地檢署依違反總統副總統選舉罷免法、反滲透法、洗錢防制法等罪嫌起訴，檢方據此聲請續押，但橋頭地方法院認為無繼續羈押必要，裁定徐少東50萬元交保，並限制住居及限制出境、出海8月。

另外，徐少東還遭台灣高等檢察署高雄檢察分署檢察官指控涉嫌為中國發展組織，觸犯國家安全法，訊後被聲押禁見，經高雄高分院審理，去年裁定徐少東50萬元交保。（編輯：張雅淨）1140512