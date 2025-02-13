張顯耀涉助中國介選 遭橋檢查出力促「郭柯配」

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（中央社記者張已亷高雄13日電）橋檢偵辦三聯集團吸金案主嫌徐少東涉受中國指示介選案，發現前立委張顯耀去年大選前也涉受中國指示，以開論壇等方式拉抬郭台銘聲量並促「郭柯配」，偵結依反滲透法等罪嫌起訴。

橋頭地檢署今天發布新聞稿指出，張顯耀涉嫌在民國112年6月間受中國人士指示，配合中國計畫拉抬當時擬參選人郭台銘聲量，打壓當時國民黨總統候選人侯友宜並促使國民黨撤換侯友宜，改由郭台銘代表黨參選，並搭配前民眾黨主席柯文哲作為副總統人選促成「郭柯配」，試圖影響台灣第16任總統、副總統選舉結果。

檢方查出，張顯耀受中國人士指示及委託後，在112年8月4日召開「2024台灣總統大選與中美關係的互動與影響」論壇，公開演講並召開記者會接受媒體採訪等替郭台銘宣傳，另發布「若郭台銘與柯文哲合作參選，3組候選人支持度：賴清德35.64%、郭柯配34.8%、侯友宜17.4%」民調，並提及郭台銘是未來在野力量整合關鍵，若郭台銘與柯文哲合作將與賴清德不相上下等方式推動「郭柯配」。

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檢方表示，事後張顯耀在112年9月6日草擬「2024台灣總統選舉的變數與可能發展」文件提供給郭台銘，並進行電子簽章後，再將文件轉交中國軍方或中國官方高層，以書面方式宣誓在台支持郭台銘參選，另與徐少東通話討論文件簽名及赴中國會見相關人士等事項，並於11日前往中國會見全國政協主席等人確認郭台銘參選實際計畫，以此干預台灣總統大選。

檢方指出，張顯耀涉犯反滲透法第4條、總統副總統選舉罷免法第43條第1、3、6款之受滲透來源之指示、委託公開演講、召開記者會及接受媒體採訪時、利用媒體為候選人支持及宣傳罪嫌，偵結後依法提起公訴。（編輯：李淑華）1140213