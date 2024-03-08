徐少東涉助中國介選50萬交保 另涉國安法遭聲押

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（中央社記者洪學廣高雄8日電）三聯集團吸金案主嫌徐少東涉受中國指示介選，遭橋檢依違反總統副總統選舉罷免法等罪起訴聲請續押，法官今天裁定50萬元交保。但他另涉國安法部分，今天也被高雄高分檢聲押。

徐少東涉受中國指示介選案，橋頭地方法院審理後，認爲相關證據均已經檢察官調查大致鞏固，被告若能提出相當保證金，並予以限制住居、限制出境及出海，暨命其定期向派出所報到，且不得對其他共同被告及證人為一定行為，應可擔保此案日後審判程序進行，而無繼續羈押必要。

法官據此裁定徐少東提出新台幣50萬元保證金後准予交保，並限制住居及限制出境、出海8月，且每週需定期到派出所報到，另不得與此案其他相關人、證人，有任何直接或間接聯繫、接觸等影響後續審理行為。

不過，徐少東雖獲交保，但因其另涉為中國發展組織，觸犯國家安全法，因此交保後辦案人員隨即持拘票將他拘提到案，台灣高等檢察署高雄檢察分署檢察官訊後依其涉案情節重大，且有串證逃亡之虞聲押禁見，目前正由高雄高分院審理中。

全案起於三聯集團吸金案主嫌、中華致公黨副主席徐少東接受中國某統戰單位人士指示，擔任台灣新住民關懷總會總顧問，透過媒體發表不實民調，藉以誤導選民、拉抬特定總統擬參選人聲量，試圖影響大選結果。

橋頭地檢署表示，徐少東為取得滲透來源信任，他與兒子及王姓女子共謀，去年偽造某晶片公司鋼印、此公司與總統府賀電內容等文件，佯裝與此公司關係密切假象，還偽造此公司商品銷售授權書，由兒子及王女將假造合約及此公司晶片交付中方人士。

另外，徐少東再與王女假造藝術品合作展覽契約書，藉以掩飾、隱匿從中方人士獲得的美金30萬元資助，規避洗錢防制法。

檢方搜索台東及高雄等14處，傳訊38人，經蒐集相關事證及證詞後，4日偵查終結，並對涉案徐少東父子依違反總統副總統選舉罷免法、反滲透法、洗錢防制法等罪嫌起訴。（編輯：郭諭儒）1130308