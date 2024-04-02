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徐少東涉違國安法 高雄高分檢抗告改裁50萬交保

2024/4/2 14:14
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（中央社記者張已亷高雄2日電）三聯集團吸金案主嫌徐少東涉受中國指示介選，橋檢起訴；另涉國安法被高雄高分檢聲押，法官裁定新台幣30萬元交保，檢方向最高法院抗告，高雄高分院今天改裁定50萬元交保。

徐少東被控為中國發展組織，觸犯國家安全法，台灣高等檢察署高雄檢察分署檢察官訊後，依其涉案情節重大，且有串證逃亡之虞聲押禁見，台灣高等法院高雄分院3月裁定30萬元交保，高雄高分檢檢察官不服，向最高法院提起抗告。

最高法院認為案情仍有疑點未釐清，撤銷發回更裁，高雄高分院今天開庭，改裁定徐少東50萬元交保。

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全案起於三聯集團吸金案主嫌、中華致公黨副主席徐少東接受中國某統戰單位人士指示，擔任台灣新住民關懷總會總顧問，透過媒體發表不實民調，藉以誤導選民、拉抬特定總統擬參選人聲量，試圖影響大選結果。

檢方搜索台東及高雄等14處，傳訊38人，經蒐集相關事證及證詞後，對徐少東依違反總統副總統選舉罷免法、反滲透法、洗錢防制法等罪嫌起訴。（編輯：唐聲揚）1130402

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