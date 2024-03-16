徐少東涉犯國安法30萬交保 高雄高分檢抗告

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（中央社記者洪學廣高雄16日電）三聯集團吸金案主嫌徐少東涉受中國指示介選，遭橋檢起訴後聲請續押，獲裁定50萬交保。其另涉國安法部分也被高雄高分檢聲押，但法官仍裁定30萬交保，檢方已向最高法院抗告。

徐少東涉受中國指示介選案，遭橋頭地檢署依違反總統副總統選舉罷免法、反滲透法、洗錢防制法等罪嫌起訴，檢方據此聲請續押，但橋頭地方法院認為無繼續羈押必要，裁定新台幣50萬元交保限制出境。

不過，徐少東另涉為中國發展組織，觸犯國家安全法，因此交保後辦案人員隨即持拘票將他拘提到案；台灣高等檢察署高雄檢察分署檢察官訊後同樣聲押禁見，但遭高雄高分院法官裁定30萬元交保，高雄高分檢檢察官不服此裁定，已向最高法院提起抗告。

全案起於三聯集團吸金案主嫌、中華致公黨副主席徐少東接受中國某統戰單位人士指示，擔任台灣新住民關懷總會總顧問，透過媒體發表不實民調，藉以誤導選民、拉抬特定總統參選人聲量，試圖影響大選結果。

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橋頭地檢署表示，徐少東為取得滲透來源信任，他與兒子及王姓女子共謀，偽造某晶片公司鋼印、公司與總統府賀電內容等文件，佯裝與公司關係密切假象，還偽造商品銷售授權書，由兒子及王女將假造合約及公司晶片交付中方人士。

另外，徐少東再與王女假造藝術品合作展覽契約書，藉以掩飾、隱匿從中方人士獲得的美金30萬元資助，規避洗錢防制法。（編輯：郭諭儒）1130316