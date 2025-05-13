徐少東涉吸金22億未出庭 律師看新聞才知疑失聯

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（中央社記者洪學廣高雄13日電）三聯集團負責人徐少東涉吸金新台幣22億多元，但其家屬11日發現疑失聯報警。高雄高分院今天開庭，徐少東未到場，辯護人稱7日聯繫後就沒再聯絡，也是看新聞才知道疑似失聯。

台灣高等法院高雄分院下午2時50分針對徐少東違反銀行法部分召開訊問程序庭，但截至開庭時間，徐少東仍未出現，其辯護律師何星磊出庭時表示，繼5月7日有跟徐少東聯繫提醒要開庭後，雙方至今均未再聯繫，自己也是看新聞才知道徐少東疑似失聯。

法官當庭訊問有無必要施以科技監控時，檢察官則表示，根據新聞報導徐少東有逃匿可能，請求法官施以科技監控。徐少東辯護人則稱，若有科技監控必要，希望能以電子手環實施。2名辯護人目前都是透過LINE與徐少東聯繫，也沒有其手機號碼。

但因徐少東未出庭，法官當庭諭知辯護人若有聯繫上被告，應請他儘速報到。

徐少東為三聯國際事業有限公司實際負責人，民國104年與張姓公司法律顧問買下連年虧損的某電信公司，2人接手經營後仍虧損，便共同設計吸金制度。經台灣高等法院高雄分院統計，三聯公司自104年至108年間，共非法吸收資金達新台幣22億6780萬元。

徐少東一審被依違反銀行法等罪判處13年徒刑，徐等人不服上訴，經高雄高分院審理，認原審吸金總額人次認定有誤，更改犯罪所得，維持原刑度，可上訴。

至於徐少東涉受中國指示介選案，去年遭橋頭地檢署依違反總統副總統選舉罷免法、反滲透法、洗錢防制法等罪嫌起訴，檢方據此聲請續押，但橋頭地方法院認為無繼續羈押必要，裁定徐少東50萬元交保，並限制住居及限制出境、出海8月。

另外，徐少東還遭台灣高等檢察署高雄檢察分署檢察官指控涉嫌為中國發展組織，觸犯國家安全法，訊後被聲押禁見，經高雄高分院審理，去年裁定徐少東50萬元交保。

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高雄市政府警察局新興分局11日下午4時許接獲徐少東家屬報案，家屬稱徐男將手機留在家中並離去，因徐男近日心情低落，家屬為避免發生更嚴重意外，在發現徐男離家並失聯後，立即向警方報案。

警方表示，受理後立即調閱相關監視器影像並查訪關係人，確認徐少東9日清晨開車離開住處，並將車停在高雄醫學大學附設中和紀念醫院停車場，之後就徒步離去失去行蹤，警方正擴大調閱監視器畫面，協助家屬尋找當中。（編輯：李淑華）1140513