徐少東涉案遭限制住居未報到 橋院下令拘提

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（中央社記者張已亷高雄13日電）三聯集團負責人徐少東涉受中國指示介選案，遭橋頭地院限制住居及限制出境、出海，但其家屬11日發現疑失聯報警，昨天本該向派出所報到也未履行。橋院表示，已命警方逕行拘提。

徐少東涉受中國指示介選案，去年遭橋頭地檢署依違反總統副總統選舉罷免法、反滲透法、洗錢防制法等罪嫌起訴，檢方據此聲請續押，但橋頭地方法院認為無繼續羈押必要，裁定徐少東新台幣50萬元交保，並限制住居及限制出境、出海8月。

橋頭地院表示，去年11月8日已延長限制徐少東出境、出海8月，另外，就限制住居部分，徐少東應每週按時向居住地或戶籍地鄰近派出所報到，但徐少東昨天本該報到卻未履行。

橋頭地院指出，已收到派出所正式答覆，指徐少東未履行報到，經合議庭討論，已命警方拘提徐少東到案。

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另外，台灣高等法院高雄分院下午針對徐少東違反銀行法部分召開訊問程序庭，但徐少東未出現；檢方向法官請求施以科技監控。法官當庭諭知徐少東辯護人，若有聯繫上被告，應請他儘速報到。

高雄市政府警察局新興分局11日下午4時許接獲徐少東家屬報案，家屬稱發現徐男離家並失聯，經警方調查發現徐男9日清晨開車離開住處，並將車停在停車場，之後就徒步離去失去行蹤。警方正擴大調閱監視器畫面，協助家屬尋找當中。（編輯：李淑華）1140513