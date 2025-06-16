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印度航空波音787-8又出狀況 空中疑技術問題折返香港

2025/6/16 18:00
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（中央社新德里16日綜合外電報導）路透社引述第一手消息人士報導，印度航空（Air India）1架波音787-8型夢幻客機今天原定從香港飛往新德里，但飛行途中機長發現疑似技術問題，於是採取預防措施折返香港。

印度航空12日才發生1架同型飛機在印度西部城市阿默達巴德（Ahmedabad）起飛後不久墜機的空難，機上所有242人僅1人生還。這架客機原定飛往英國倫敦。

印度航空今天這架AI315班機中午12時20分左右從香港國際機場起飛，約1小時後返航降落出發地。香港機場管理局發言人表示，機長在下午1時左右請求折返香港國際機場並要求部分緊急應變（local standby）後，飛機「約在下午1時15分安全降落」，機場運作未受影響。

根據航班追蹤網站AirNav Radar，AI315的飛行高度一度達到2萬2000英尺（約6700公尺），之後開始下降。

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這架787-8型夢幻客機（Dreamliner）機齡為7年。消息人士表示，飛機目前正在接受檢查。

印度航空與飛機製造商美國波音公司（Boeing）皆尚未回覆置評請求。（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1140616

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