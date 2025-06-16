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中職測試會富邦悍將出動12人 林威助點出實戰優缺點

2025/6/16 13:23（6/16 13:41 更新）
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中華職棒新人測試會16日在天母棒球場舉行，富邦悍將出動12人到場，包含副領隊兼農場主管林威助（左1）等。中央社記者謝靜雯攝 114年6月16日
中華職棒新人測試會16日在天母棒球場舉行，富邦悍將出動12人到場，包含副領隊兼農場主管林威助（左1）等。中央社記者謝靜雯攝 114年6月16日
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（中央社記者謝靜雯台北16日電）中職新人測試會富邦悍將出動12人到場，副領隊林威助、一軍總教練陳金鋒、二軍總教練後藤光尊都到場；林威助表示，測試會投手能看到的比較多，有幾名印象深的球員但還需球探再確認。

中華職棒新人測試會今天在天母棒球場舉行，首度採取實戰方式進行，上午梯次球員全數報到，6隊球探、教練團到場，台鋼雄鷹總教練洪一中、統一7-ELEVEn獅隊總教練林岳平、味全龍隊總教練葉君璋、中信兄弟總教練平野惠一、悍將總教練陳金鋒都有到場。

悍將總計出動12人，包括副領隊兼農場主管林威助，一、二軍總教練在內教練團共8人，還有3名球探。

林威助接受媒體聯訪被問起是否有印象深刻的球員，他回答「有幾位，但測試會只有1局投球、幾個打席而已，還需要經過球探再確認。」

林威助表示，首次採用實戰測試會，優缺點都有，像是後面幾名打者可以打到的次數比較多，但守備方面，外野如果沒有球打過去，很難透過測試會看到臂力、判斷等能力，測試會可以觀察到比較多的主要是投手、捕手和打擊。

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測試會中有不少球員在台體大打球期間有受過林威助指點，包括目前在成大讀研究所的投手林睿杰，林威助表示，林睿杰投球有球速、打擊也蠻有力量的，頭腦也很好，主要就看穩定性。

悍將也有自辦測試會，林威助表示，自辦測試會有體能測試、投手牛棚，守備和打擊的測驗，透過這些測試讓教練團近距離看平時看不到的一些動作、投球的尾勁等，其餘的還是要藉由球探透過實戰觀察。（編輯：張銘坤）1140616

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