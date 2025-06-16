葉君璋測試會觀察特殊能力天份 不同角度看選秀小年

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（中央社記者謝靜雯台北16日電）中職味全龍隊總教練葉君璋出席測試會，他表示有看到特殊能力、天份的就會考慮；但對於選秀小年有不同看法，認為就是前兩輪沒有特別突出、有名氣球員、其餘差不多。

中華職棒測試會今天在天母棒球場舉行，龍隊總教練葉君璋、教練團和球探部門都有出席，葉君璋表示，今年改成實戰比較有品質，打者可以多打幾次、投手也會有實戰的感覺，但沒有特別鎖定什麼位置球員，測試會的形式還是投手可以看到的比較多，龍隊接下來也將辦自辦測試會，與中職測試會名單重疊約10人。

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葉君璋表示，今天測試會有看到飆出152公里的投手林睿杰，也有看到打出完全打擊的童堉誠，知道童堉誠是童琮輝的兒子，身材條件不錯，應該會有機會，測試會中最直接就是看到球速快的、打得不錯的人，有些特殊能力和天份的球員就會考慮。

對於「選秀小年」葉君璋提出看法，他認為會這樣形容，主要是前兩輪沒有特別突出、名氣特別大的球員，剩下的球員其實跟往年沒有太大程度差別，選才不會特別侷限看高中還是大學生。（編輯：李亨山）1140616