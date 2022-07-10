全國近5年溺水死亡率過半 消防署籲牢記救溺五步

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（中央社記者黃麗芸台北10日電）近來溺水案頻傳，內政部消防署今天表示，近5年溺水案者年平均約902人，且平均死亡率逾半數，事故發生點又以「溪河」居冠，呼籲民眾牢記「救溺五步、防溺十招」救命口訣。

新店青潭堰昨天傍晚發生一起溺水案件，3名男子相約遊玩，其中李姓男子溺水失蹤，警消動員多人於今天上午尋獲遺體；另，台中市谷關管制哨上游約2公里處的溪床同日也驚傳溺水事件，16歲洪姓高中生涉溪時疑失足溺水；宜蘭縣蘇澳鎮豆腐岬風景區昨天下午也發生8歲男童溺死事件。

對此，消防署發布新聞稿表示，夏天安排玩水活動應慎選、評估水域安全措施，統計近5年全國溺水事件，平均每年約有902人溺水，且年平均獲救者341人、死亡536人、失蹤25人。

消防署指出，統計溺水事故發生地點又以「溪河」為最多、占44%，「海邊」居次、占23%，再次者為「圳溝」、占9%。

另，溺水案發生時間多數集中在6至10月、占54.7%，其中又以7月最多、達12.1%；戲水發生意外時段則集中在高溫戲水消暑時段，以上午6時至下午5時最多。

消防署提醒，「溪流」邊看似淺緩水流，但其實暗藏危機，民眾千萬不要去禁制標誌危險水域遊玩，玩水時也要考量自身狀況，且隨時警覺天氣變化，應撤離就撤離，不僥倖逗留，才能確保平安快樂戲水。

同時，民眾從事水域遊憩活動時，務必熟悉記牢「救溺五步、防溺十招」救命口訣，正確防溺、救溺知識及自救技巧，才能保護自己與別人生命安全。

消防署指出，「救溺5步-叫叫伸拋划」的第1步大聲呼救；其次為呼叫119、118、110、112；以及利用延伸物（竹竿、樹枝等）；拋送漂浮物（球、繩、瓶子等）；和利用大型浮具划過去（蘆沐、救生圈等）。並謹記救溺先自保。

「防溺10招」首要為戲水地點要有救生設備與人員；其後依序為避免危險動作，不要跳水；湖泊溪流落差變化大，要格外小心；不要落單，隨時注意同伴狀況位置；下水前暖身，不可穿著牛仔褲下水；不可於水中嬉鬧惡作劇；身體疲累狀況不佳，不要戲水游泳；不要長時間浸泡水中，小心失溫；注意氣象報告，氣候不佳不戲水；加強游泳漂浮技巧，落水須保持輕鬆。

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消防署說，若遇惡劣水域環境及不穩定天氣時，這對執行救溺勤務消防員也有相當程度風險，除請戲水民眾隨時提高警覺、及時撤離外；也結合青春專案和教育部等機關合作，強化民眾正確戲水及防溺知識，同時要求各級消防機關加強水域救援能力相關演練作業，以因應緊急水域救援。

針對水域遊憩活動合法場所，消防署提醒，民眾可至交通部觀光局相關公告網站或教育部體育署全國運動場館資訊網水域資訊瀏覽查詢。（編輯：方沛清）1110710