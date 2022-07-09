天氣熱戲水消暑 全台1天3起溺水意外

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台中谷關管制哨上游約2公里處的溪床，一名年約16歲高中生9日在深約3公尺的潭水中溺水，消防獲報出動救援，隨後在潭底發現溺水者，但已無生命跡象。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年7月9日

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（中央社記者王鴻國新北9日電）今天天氣熱，許多人戲水消暑，但包括新北市青潭堰、台中市谷關及宜蘭縣蘇澳鎮豆腐岬風景區都發生溺水意外，造成1成年男子失蹤及1名高中生、8歲男童死亡。

台中市谷關管制哨上游約2公里處的溪床今天上午10時許發生溺水意外，16歲洪姓高中生與友人今天相約前往馬陵野溪溫泉戲水，途中涉溪時疑失足溺水。

友人緊急報警求救，警消獲報迅速派員到場搜救，發現高中生卡在3公尺的潭底，經打撈上岸，已無生命跡象。

另外，宜蘭縣蘇澳鎮豆腐岬風景區今天下午3時許也發生溺水意外，一家5口前往風景區遊玩，其中3名小孩下水玩，8歲男童不慎溺水，經救起時已無生命跡象，經送醫搶救宣告不治。

新店青潭堰今天傍晚6時許發生一起溺水案件，47歲童姓男子、53歲葉男及48歲李男相約新店區青潭堰游泳。

警方調查，童男及葉男去換泳褲後就看不到李男，岸上平台卻留有李男衣物，懷疑李男溺水失蹤，於是報警求救，經警消動員橡皮艇到場進行水面搜索，同時也派員至附近公廁及岸邊進行搜尋晚間8時許，仍未找到人，明天將續派員搜救。（編輯：張銘坤）1110709

3名男子一同前往新北市新店區青潭堰戲水，其中2人換完泳褲後，另1人卻不知去向，因擔心是先下水後不慎溺水，2人隨即通報警消到場搜救。（新北市消防局提供）中央社記者王鴻國傳真 111年7月9日