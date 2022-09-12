颱風梅花影響 海運13日停航87航次

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（中央社記者余曉涵台北12日電）受到颱風梅花影響，根據民航局統計，截至今天下午6時共取消8架次航班；海運則停航96航次，預計明天停航87航次。

根據中央氣象局觀測，中颱梅花下午5時的中心位置在北緯24.8度，東經124.0度，即在台北的東方約250公里海面上，以每小時9公里速度，向北北東轉北北西進行。

颱風梅花影響海空交通運輸，根據民航局統計，截至今天下午6時，國內線取消6架次，國際暨兩岸航線取消2架次。

海運方面，航港局指出，今天總計10航線、共96航次停航，包含基隆-馬祖全部停航（2航次）；台北-馬祖全部停航（1航次）；布袋-馬公全部停航（5航次）；東港-小琉球全部停航（50航次）；台南將軍漁港-澎湖東吉漁港全部停航（2航次）。

還有鹽埔-小琉球全部停航（12航次）；綠島-蘭嶼全部停航（2航次）；富岡-綠島全部停航（14航次）；富岡-蘭嶼全部停航（4航次）；後壁湖-蘭嶼全部停航（4航次）。

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航港局表示，預估明天有10航線、共87航次停航，包含基隆-馬祖全部停航（1航次）；台北-馬祖全部停航（1航次）；南竿-東引全部停航（1航次）；東港-小琉球全部停航（50航次）；台南將軍漁港-澎湖東吉漁港全部停航（2航次）。

還有鹽埔-小琉球全部停航（12航次）；綠島-蘭嶼全部停航（2航次）；富岡-綠島部分停航（停航10航次，開航6航次）；富岡-蘭嶼部分停航（停航4航次，開航4航次）；後壁湖-蘭嶼部分停航（停航4航次，開航4航次）。（編輯：張雅淨）1110912