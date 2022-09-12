烏來信賢里累計雨量冠全國 區長：瀑布7年來最大

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烏來區長周守信表示，他在烏來從未看過這麼壯觀的瀑布，應是7年來最大。（烏來區長周守信提供）

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（中央社記者高華謙新北12日電）颱風梅花外圍帶來雨勢，新北市烏來區信賢里雨量累計481毫米居冠。烏來區長周守信今天說，除2015年蘇迪勒颱風，他在烏來從未看過這麼壯觀的瀑布，應是7年來最大。

根據交通部中央氣象局網站最新資訊，從昨天到今天晚間7時26分為止，累積雨量前5名有4名都在烏來，其中以信賢派出所測站481毫米最多，福山里2處分別以429毫米、406毫米居第3、第4名。

行政院農業委員會水土保持局也針對烏來區信賢里、福山里，分別發布2條土石流紅色警戒與2條黃色警戒。

周守信說，早上沒什麼雨，但傍晚風勢與雨勢都變強，窗戶都「砰砰叫」，烏來區公所應變中心已提升到二級開設，是新北29個行政區唯一；也已申請國軍晚間8時抵達；至於停班停課會視稍晚交通有無中斷決定。

此外，昨天烏來瀑布氣勢磅礡地直衝溪谷，畫面相當驚人。周守信說，包括烏來瀑布與五重溪瀑布這次都變很大，除2015年蘇迪勒颱風以外，他在烏來從未看過這麼壯觀的瀑布，應是7年來最大，「大得不得了」，連原本旁邊的小溪溝都變10幾條瀑布。

他說，今天晚間風雨又變強，雖然沒拍照，但可想而知瀑布規模不會比較小，也很擔心會有遊客到烏來看瀑布，呼籲遊客不要冒雨前來。

周守信表示，烏紗溪兩側共有12戶居民，目前幾乎都已經清空，收容人數維持10人。

另外，烏來區內的北107線道路晚間有落石坍方，占據1/3道路，一度導致車輛無法通行，目前已清除完畢。

新北市政府發布訊息表示，颱風梅花海上警報管制區，及轄內淡水河上游溪水暴漲，請民眾避免在山區、河邊及海邊活動。（編輯：李錫璋）1110912